³°Ìî¿Ø¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ü¡ÖÊâ¿ô¡×¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Î®¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡ª¼þÅì¤â¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡¡³°Ìî¿Ø¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥â¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¡¢¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¼ê¸µ¤Î»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë±¦¤Ø¡¢º¸¤Ø¡£¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Î®¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¡ÖÊâ¿ô¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·ÈÂÓ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤Î·¹¸þ¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÎÌÜ°Â¡×¤òµ¤·¤¿¡È»Ø¼¨½ñ¡É¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤¬¡¢³ÆÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬»öÁ°¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ë¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼é¤ë°ÌÃÖ¤¬Äê°ÌÃÖ¤«¤é¤Î¡ÖÊâ¿ô¡×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÊÆµå³¦¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤¬¤¢¤ê¡¢µµ°æ¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï´¶³Ð¤Ç¼é¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Á¤é¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¡¼¥¿¡£¡ÊÊâ¿ô¤â¡ËÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤À¤±¤É¡¢·Ð¸³¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¼ÂÀï¤ÇÆ³Æþ¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¸«¤¨¤¿¡£¼þÅì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â»ØÅ¦¡£¡È»ÏÅÀ¡É¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö°ìÅÙ¡¢Ìá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»þ´ÖÀ©¸Â¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¸Ä¡¹¤ÎÊâÉý¤ä¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿Êâ¿ô¤òÆ³¤½Ð¤¹»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡×¤È¥Æ¥¹¥È¤ò·ÑÂ³¡££×£Â£Ã³«Ëë¤Þ¤ÇÌó£²½µ´Ö¡£¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë