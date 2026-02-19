◇練習試合 広島2―4ロッテ（2026年2月18日 沖縄）

広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が18日、ロッテとの練習試合に「1番・右翼」で先発し、8回の第4打席に右越えソロを放った。対外試合での12球団新人1号を「会心の当たりだった」と自画自賛。推定125メートル弾に、他球団のスコアラーからは「テルみたい」と驚きの声が上がった。昨季セ・リーグで本塁打と打点の2冠に輝いた阪神・佐藤輝明内野手をほうふつとさせるパワーを見せつけた。

平川は打った瞬間、本塁打を確信した。どよめきが起こる中、きれいな放物線を描いた打球は右翼後方の防球ネットを直撃した。1―4の8回先頭で迎えた第4打席。相手のドラフト5位右腕・冨士（日本通運）の高め直球を鮮やかに仕留めた。対外試合では12球団の新人で最速となる一撃。推定125メートルの豪快弾に声がはずむ。

「会心の当たりだった。最近、左打席で体が開く打席が多かった。今朝の打撃練習でフォームを意識していたが、試合で良い形として出たと思う」

今春実戦19打席目にして待望の一発が飛び出した。両打ちの平川は、この日を迎えるまでの実戦（紅白戦を含む）で、右打席7打数6安打、打率・857。一方、左打席では8打数1安打、同・125と差は歴然だった。実戦の映像を見返した上で、「体が（早く投手側に）開いて、手（上体）だけで打ちにいってしまっていた」と左打席での不調の要因は分かっていた。だからこそ、試合前の打撃練習は逆方向に流す意識で行い、試合では下半身を意識。この姿勢が実を結んだ。

「体づくりだけでなく、上半身と下半身の連動性を意識したウエートをしている」

現在、注力しているウエートトレーニングの成果も示した。今キャンプでは球団からのメニューのほか、大学時代から自身が行う独自メニューも取り入れており、早速、自慢のパワーを発揮。豪快な打撃に新井監督は「いい本塁打だったが、彼に関しては、そこまで驚きはない。これぐらいはやると思っていました」と振り返ったが、他球団のスコアラーからは驚きの声が聞かれた。

阪神・千原淳弘スコアラーは「もうパーフェクト。スイングスピードも速いし、うちのテルみたい」と昨季打撃部門2冠の佐藤輝を引き合いに出して、目を丸くした。5回の右前打を合わせて、15日の巨人戦から対外試合3試合連続の複数安打を記録。それでも平川に慢心はない。

「このキャンプの時期だけじゃなくて、開幕してからもああいう打撃ができたらなと思う。いい内容で終わる打席を多くつくれるようにやっていきたい」

開幕まではまだ1カ月弱ある。集中力を切らすことなく、積極的な打撃姿勢を貫いて持ち味を発揮していく。（長谷川 凡記）

◇平川 蓮（ひらかわ・れん）2004年（平16）3月31日生まれ、北海道札幌市出身の21歳。札幌国際情報高では投手で仙台大進学後に野手転向。俊足強打のスイッチヒッターとして25年秋の仙台六大学リーグでは最多本塁打、最多打点、最多盗塁の3冠。同年7月の日米大学野球選手権では全試合にスタメン出場し、全勝優勝に貢献した。1メートル87、93キロ。右投げ両打ち。