ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで練習前にメディア取材に対応した。

ド軍のオープン戦初戦は21日（日本時間22日）の敵地でのエンゼルス戦。報道陣から大谷の打者での出場について問われると「出ると思う。出場すると見ている」と明言した。

大谷は移籍3年目でエンゼルスのキャンプ地ディアブロ・スタジアムでプレーするのは初となる。慣れ親しんだ球場で躍動なるか。

前日の17日（同18日）に今キャンプで初めてライブBPに登板した大谷。指揮官は直接見ていなかったが「昨日の様子は人から聞いた」とし「自分はフィールドにいたので直接は見ていないが、良かったと聞いている」と情報はしっかり耳にしているとした。

また、大谷については「しっかり投げ込みもできていたし、本人も満足していたようだ」と明かし、「予定通り順調に進んでいるので、このまま継続していく」と伝えた。

大谷はライブBPで打者4人に対し安打性1本、2奪三振の好投を見せた。計18球を投じ、直球の最速は98マイル（約158キロ）を計測した。