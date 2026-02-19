◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が87・83点で金メダルを獲得した。同種目の金メダルは男女通じて日本人初。冬季五輪の日本女子で最年少王者となった。今大会の日本勢の金メダルは5個目で、開催国だった98年長野大会の歴代最多記録に並んだ。今大会ビッグエア王者の村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が85・80点で銅メダルを獲得。3大会連続出場の岩渕麗楽（24＝バートン）は8位だった。

ビッグエアより苦手意識があり、1日早まった予選後には「完璧ではなかった。全然練習ができずに不安だった」と“泣き”を連発していた深田が、スロープスタイルで世界一に上り詰めた。男子の長谷川帝勝が同種目日本人史上初のメダルを獲得した、約3時間後。2回目に最初のセクションから確実に技をつなぎ、3つのジャンプもまとめて85・70点。さらに最終3回目は1つ目のジャンプの回転を上げたルーティンで87・83点をマーク。両手で力強くガッツポーズを繰り出した。

一つの出会いが、たった6年での五輪出場へとつながった。中2の時、地元愛知の練習施設に佐藤康弘コーチが来場。ほんの30分の指導を受けただけで、ジャンプの高さが2倍となり「この人は違うな、と思った」と衝撃を受けた。両親の後押しもあり、当時通っていた中高一貫私立校を辞め、高校進学と同時に兄と2人で埼玉県嵐山町の練習施設近くへ転居。本格的に“やっさん”の指導を受けると、22年のW杯デビュー戦で優勝。めきめき頭角を現した。

佐藤コーチからは「物凄く集中力があり、グッとのめり込める。そして体が細胞レベルで頑丈。ひどい転び方をしても割と平気な顔で帰ってくる」と評される深田。試合出場に忙殺され、技の引き出しが枯渇した23〜24年シーズンの後半戦は一時試合出場を取りやめ、集中強化期間に充てた。その結果、五輪選考が始まった昨季は、W杯で2勝を含む表彰台計5回、世界選手権でもビッグエアで銅メダルを獲得。五輪でもメダル候補に挙げられるまでに上り詰めた。

今大会は本命種目のビッグエアで、最終3回目に転倒して9位。「凄く緊張した。技術的にも足りなかった」と初の大舞台の緊張にのまれたが、1週間をかけて「考え過ぎず、今までやってきた自分の体に染みついていることを信じる」と心機一転。濃密な6年間の取り組みを信じ、まだW杯で1勝しかしていなかったスロープスタイルで頂点に立った。

☆生まれ 2007年（平19）1月1日生まれ、愛知県みよし市出身の19歳。

☆家族 父・範生さん（57）、母・美帆さん（52）、きょうだいは双子の兄と姉、5歳下の弟。

☆競技歴 小1ごろからスノーボードを始めて中1で大会に出場し、中2の春に佐藤康弘コーチに出会ったのをきっかけに本格的に競技開始。22年の全日本選手権のビッグエア（BA）で優勝し、同年12月にはW杯のBAで初出場V。W杯通算4勝。昨年3月世界選手権ではBAで銅メダル。

☆名前の由来 姉がディズニーアニメ「おしゃれキャット」に登場する猫のマリーが好きで茉莉に。

☆尊敬する選手 ゾイ・サドフスキシノット。北京五輪のスロープスタイルで「絶対に立てないと思ったところで立ったところに引かれた」。

☆性格 少し天然で、おっちょこちょい。大会でもリフト券や手袋を忘れることがあり、本人も自覚。