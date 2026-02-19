UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ カラバグとニューカッスルの第1戦が、2月19日02:45にトフィク・バフラモフにて行われた。

カラバグはカミロ・ドゥラン（FW）、アブデラー・ズビル（FW）、ホニ・モンティエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ハーベイ・バーンズ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ニューカッスルのダン・バーン（DF）のアシストからアンソニー・ゴードン（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

さらに8分ニューカッスルが追加点。キーラン・トリッピアー（DF）のアシストからマリック・ティアウ（DF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

22分、カラバグが選手交代を行う。バフルル・ムスタファザダ（DF）に代わりダニ・ボルト（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

32分ニューカッスルが追加点。アンソニー・ゴードン（FW）がPKで0-3。3点差となる。

さらに33分ニューカッスルが追加点。アンソニー・ゴードン（FW）がゴールで0-4。4点差となる。アンソニー・ゴードン（FW）はハットトリックを達成。

さらに45+1分ニューカッスルが追加点。アンソニー・ゴードン（FW）がPKで0-5。5点差となる。

ここで前半が終了。0-5とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

カラバグは後半の頭から選手交代。レアンドロ・アンドラーデ（MF）からバダビ・フセイノフ（DF）に交代した。

54分、カラバグのアブデラー・ズビル（FW）のアシストからエルビン・ヤファルグリイェフ（DF）がゴールを決めて1-5と4点差になる。

68分、ニューカッスルは同時に3人を交代。アントニー・エランガ（FW）、ジョゼフ・ウィロック（MF）、アンソニー・ゴードン（FW）に代わりジェイコブ・マーフィー（MF）、ジェイコブ・ラムジー（MF）、ウィリアム・オスラ（FW）がピッチに入る。

72分ニューカッスルが追加点。ジェイコブ・マーフィー（MF）がゴールで1-6。5点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ニューカッスルが1-6で勝利した。

なお、ニューカッスルは76分にマリック・ティアウ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-19 04:50:20 更新