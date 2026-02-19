フリーアナウンサー皆藤愛子（42）の16年ぶりとなる写真集「皆藤愛子写真集 grazing」（小学館）が19日、発売された。

このほど行われた取材会では、オファーが来た時の心境を「びっくり。見ていただけるのかなと悩んだ」と振り返るも、昨年にデビュー20年の節目を迎えたことから、撮影に臨むと決断したことを明かした。自己採点を聞かれると、2026年にちなんで「126点！」と笑顔が弾けた。

英語で「放牧」の意味を持つタイトルを競馬番組のキャスターらしく「競馬用語でリフレッシュや休養の意味もある」と説明した。撮影は「自然や動物たちとリラックスしたものが撮りたい」との思いから、初訪問のオーストラリアで行われ「凄く開放的でリラックスした気持ちになった。見てる方もきっとそんな気持ちになっていただけるんじゃないかな」とアピール。乗馬するカットなどもあり「ぜひ競馬ファンの方にも」とほほ笑んだ。

16年前の写真集からの変化にも言及。前作では「表情や前髪が“こうじゃなきゃ”みたいな部分が結構あった」という。だが、今作では「とにかく自然になったかなと思います。もう風でおでこが全開になってたり（笑い）」と、よりナチュラルな姿を披露している。約15年間、週1、2日のペースでパーソナルジムで背中や腹部を中心に鍛え続けていることも明かし「筋肉もちょっと見ていただけたらうれしい」と、筋肉の成長も見どころに挙げた。

今年の意気込みは「全速力でいろんな新しい景色に挑戦できる年にしたい」。具体的な目標には「写真集を見て、腹筋をもうちょっと割りたいなと思いました。縦線くらいしかなかったのでシックスパックにしたい」と宣言した。次回作については「また16年後になったらいいなと思います」とユーモア交じりに意欲を見せた。