「１-11の大惨事から巻き返した」衝撃大敗のU-16日本代表、意地のオランダ撃破に韓国メディアが驚愕！「11失点の日本に無得点で敗れた敵将は激怒」
廣山望監督が率いるU-16日本代表は、ポルトガルのアルガルベで開催された「4 Nations Tournament」の初戦でポルトガルに０−３で敗れると、続くドイツ戦でなんと１−８の大敗を喫した。
育成年代tとはいえ、アジアトップクラスを誇る日本の完敗は、韓国や中国のメディアに驚きを与え、「衝撃の敗戦」と報じられた。
だが、このままでは終われない廣山ジャパンは、最終戦でオランダに２−０で快勝。最下位に終わったとはいえ、意地を見せている。
驚きをもってこの結果を報じたのが、韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「１-11の大惨事から巻き返した。U-16日本代表、オランダに２−０で圧勝！最下位脱出はならず。11失点の日本に無得点で敗れた相手チームの指揮官は激怒」と見出しを打ち、次のように報じている。
「U-16日本代表は、欧州での大会で２連敗を喫した後、初勝利を挙げた。廣山監督は、就任初戦でポルトガルに０−３の大敗を喫し、続くドイツ戦も１−８で惨敗した。２試合合計スコア１-11と苦戦を強いられたものの、最終戦でオランダから大会初勝利を挙げ、巻き返しを図った。しかし、最下位脱出は逃した」
そして、U-16オランダ代表のヨラン・ポット監督の厳しいコメントを紹介している。
「我々は今まで積み重ねてきた成長過程を今日、自ら崩壊させてしまった。日本が我々よりも優れていたわけではないが、国際舞台では100％の力を注ぎなければ目標を達成できない。ドイツとポルトガル戦では勝利のためにすべてを注いだ。今日の試合はそうではなかった。今後、再び繰り返すべきではない試合だ」
育成年代とはいえ、それだけ勝利にこだわりを見せる欧州の強豪と戦った経験は、今後に必ず活かされるはずだ。
