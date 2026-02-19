「革命的なタレントだ」大争奪戦！得点ランク１位の20歳日本人FW、世界王者やプレミア＆ブンデス名門が続々関心と精通記者が報道「移籍市場で最も話題」
ベルギーリーグで２位につけるシント＝トロイデン（STVV）の日本代表FW後藤啓介にイングランドやドイツの名門など複数の強豪クラブが関心を持っているようだ。
アンデルレヒトからレンタル中の俊英は、ここまで得点ランキング首位の10ゴールをマーク。20歳にして二桁得点の偉業を達成した。さらに、その決定力だけでなく、191センチの体躯を利したポストプレーや周囲を活かす能力、献身的な守備も高く評価されている。
そんな万能ストライカーについて報じたのが、移籍市場に詳しいエクレム・コヌール記者だ。英メディア『SPORTS BOOM』で、独占情報として「ニューカッスル、トッテナム、ブンデスリーガのクラブが、ベルギーでブレイク間近のストライカー、ケイスケ・ゴトウに注目」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「ベルギーリーグで素晴らしいパフォーマンスを披露した日本人FWゴトウは、ヨーロッパのトップクラブの関心を集めている。アンデルレヒトは彼の評価に苦慮しており、ニューカッスル、ウォルバーハンプトン、トッテナム、チェルシー、ブライトンといったクラブが彼に注目している。ブンデスリーガのフランクフルトとシュツットガルトも注目している。アナリストたちは、彼をプレミアリーグで成功する可能性を秘めた革命的なタレントと見ている」
同記者は「今シーズンのベルギーリーグで最も魅力的なストーリーラインの一つは、ゴトウによって描かれている。アンデルレヒトからシント＝トロイデンにレンタル移籍中の20歳の日本人FWは、圧倒的なパフォーマンスを披露しており、ヨーロッパのエリートクラブがベルギーに殺到している」と綴った。
「身長191センチの“タワー型FW”は、フィジカルの強さと正確なフィニッシュを完璧に融合させており、2026年夏の移籍市場で最も話題となる選手の一人となっている」
記事によれば、2028年６月までの契約を結んでいるアンデルレヒトは、1500万ユーロから2000万ユーロの範囲で最低価格を設定すると予想されている。
また、プレミアリーグの強豪ニューカッスルは、スカウト陣が直近４試合を視察。「彼のフィジカルの強さに『完璧』の評価を与えている」ようだ。また、昨夏のクラブワールドカップを制した“世界王者”チェルシーも「動向を注視」しているという。
日本の次世代エースを巡って、大争奪戦が起こる様相を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】雪がすごい！20歳の日本代表FWが冷静に決めた今季10点目
