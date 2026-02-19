3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは18日、宮崎事前合宿で初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。佐藤輝明内野手（26）は“倍速ルーティン”を披露。小走りで打席へ向かい、両足のつま先にバットを2度当ててスイングする動作を素早く行った。打者交代の時間が30秒に制限され、残り時間が8秒になるまでに打つ準備を整えなければ1ストライクが宣告される初体験の「ピッチクロック」を難なくこなした。

WBC事前合宿で初めて実施されたライブBP。前を打つ牧が四球を選んだ直後、佐藤輝は小走りで打席へ向かった。つま先部分にバットを2度当ててから行う素振りのルーティンは、シーズン中よりも早送りのスピードだった。

「そこはちょっと考えないといけないところ。考えながら準備したいなと思います」

昨年11月の強化試合には招集されなかったため、今回が初めてのピッチクロックありでの打席となった。打者交代の時間が30秒に制限され、走者ありの場合は18秒、走者なしでは15秒の間隔で投手は投球を開始する。残り時間が8秒になるまでに打つ準備を整えなければ1ストライクが宣告される。「投球間の方が短いなと思いました」。打席内でのルーティンは今後の課題としたが、初体感のピッチクロックを難なくこなした。

北山と対戦したライブBP。カウント1―1から真ん中付近にきた変化球を打ち損じて二飛に終わったが、充実の表情を浮かべた。「しっかり（ボールが）見えたので良かったんじゃないですか。（紙一重？）いや、紙三枚くらいです」。三塁守備では中村悠のボテボテのゴロを猛ダッシュし、ランニングスローでアウトにし球場を沸かせた背番号7。本大会へ向けた準備は、攻守で順調だ。 （石崎 祥平）