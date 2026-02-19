◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

「帝勝の人生を勝手な思いでやらせたので、絶対に結果を出させたいという気持ちは昔からあった」

長谷川の父・俊介さん。小5でスノーボード一本に絞り、週末は富山県立山町の練習施設に通って練習するようになった愛息に、「どうしてもこういう（横乗り系）スポーツは“一生懸命やるのはダサい”と感じる年齢になると、練習をしなくなる。それでは世界に出て行けないことは分かっていた」と常に寄り添い、厳しく向き合い、育て上げてきた。

普段からストイックに競技に向き合う姿勢は、業界内では他の追随を許さないレベルにある。練習開始の3時間前に起床し、ストレッチやサーキットトレーニングで体を呼び覚ます。同学年の荻原大翔は、同部屋だった海外遠征中、朝5時にかけた目覚ましアラームを長谷川が瞬時に止めたのを目の当たりにし、「マネできない」と舌を巻いたという。

そうした習慣付けを促したのも俊介さん。早朝から日が高くなるまで誰も来ず、一人で練習する姿を見て、ふと「誰も帝勝に付いてこられないから、孤立しているように見える。切なくなることもある」という。五輪を控えた昨夏は、2人で真冬のニュージーランドへ遠征。これも他の選手とは練習時間帯が異なるから。折からの円安もあり、遠征費は「想像をはるかに超える金額だった」が、五輪に懸ける愛息のため、経営する美容室を長期休業して同行した。

「他人に寄せる必要はない。自分の道を行けばいい。何があっても育ててきた俺のせいにしろ。全部、責任は取るから」。おとこ気あふれる父親の思いに、孝行息子が応えた。