3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは18日、宮崎事前合宿で初めて実戦形式の打撃練習「ライブBP」を実施。投球間の時間制限「ピッチクロック」では投打ともに違反がなく、攻略に一定の成果を確認した。今後は限られた実戦の場で打者は早めの準備、投手は制限時間内での時間の使い方を洗練させ、本大会までの完全適応を目指す。

バックスクリーン横と、一、三塁ベンチ付近にタイマーが設置された。佐藤輝は小走りで打席へ。つま先にバットを2度当てて行う素振りのルーティンも早送り。近藤も走って打席に向かった。ともに昨年11月の強化試合は招集されていなかったため「ピッチクロック」は初体験だった。

投打で攻略法が見えてきた。打者交代時30秒、投手は無走者15秒、走者あり18秒の時間制限。打者は残り8秒までに打つ態勢を整えなければ1ストライクが宣告される。「まずは打席に早く行くのが対策の一つ。ネクスト（バッターズサークル）の過ごし方が大事で、ある程度準備する」と井端監督。普段、打席付近で行う準備を次打者席で行うことは徹底された。佐藤輝は「投球間の方が短いと思った」とし、今後は空振りで体勢が崩れた際などの対応を確認していくことになる。

投手は、捕手の返球を受けた時点で時計が動く。この日は北山と隅田が登板したが井端監督は「（テンポが）ランナーを背負ってどんどん速くなっていった。（時間の）幅を使って強弱をつけていければ」と指摘。ワンテンポの投球は打者とタイミングが合いやすく、走者もスタートしやすい。指揮官は「（間が）長いほど（打者の）打率が落ちるデータが米国にはある」と制限の中でもテンポの強弱を求めた。

この日ピッチクロック違反は投打ともなし。アドバイザーのダルビッシュからは捕手だけが付けていたサイン発信器のピッチコムを「（投手も）持った方がいいと思う。（首を振った投手がボタンを）押せば一瞬で終わる」と焦らず投球するためのアイデアも出た。（神田 佑）

≪打席の入り方試行錯誤≫▼牧 普段やってる（打席の）ルーティンはできないので、自分の入りやすいものを試行錯誤しながら。（強化試合で経験も）慣れない部分は多いが、感じたことを周りの人に伝えられればいい。

≪ゆっくりと返球もあり≫▼中村悠（投手は）テンポがだいぶ速くなり過ぎていた。違った野球観というか、時間に追われている野球をしている。（捕手の）僕らもゆっくり返球したりとか、ピッチコムのボタンを押すのを遅めにしたりとかはありだと思う。

≪時間余ると単調になる≫▼吉見投手コーチ（北山、隅田は）投げ急いでいないとは言っていたけど、時間が余ると単調に、ペースが一定になってしまう。