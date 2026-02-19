中国国営新華社通信によると、韓国の大人が正月（旧正月）に最も負担に感じる支出は「お年玉および各種支出」であることが、韓国のモバイル決済サービス、カカオペイの調査で分かった。

カカオペイが旧正月連休の送金サービスデータを分析した結果、2025年に中高生が受け取ったお年玉の額で最も多かったのは10万ウォン（約1万1000円）で全体の42％を占め、5万ウォン（約5500円）が37％だった。24年は5万ウォンが39％、10万ウォンが37％だったので逆転した形だ。お年玉の額の増加は物価上昇と密接な関係があると分析される。

中高生のお年玉の額はいくらが適当なのかについては、あげる側ともらう側で意見が分かれている。1月に約7万8000人を対象に調査したところ、もらう側の6割が「10万ウォン」と回答したのに対し、あげる側の40〜60代の7割が「5万ウォン」と回答した。全体では65％が「5万ウォン」と回答した。

旧正月などの「名節」に親に渡す小遣いの額は、20代が19万ウォン（約2万900円）、30代が22万ウォン（約2万4200円）、40代が23万ウォン（約2万5300円）と年齢が高いほど増える傾向にある。（翻訳・編集/柳川）。