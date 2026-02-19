日本には、酒やしょうゆ、みそなど、様々な発酵食品があり、「発酵大国」とも言われている。

健康志向の高まりを背景に海外からも注目が集まり、宇宙食として活用しようという動きも出てきている。

「ふなずし」に乳酸菌整腸効果

発酵食品は、カビ、酵母、細菌といった微生物を利用して作ったもので、うまみが増したり保存が利くようになったりする。腸内環境を整え、免疫力を上げる効果も確認されている。

滋賀県の代表的な郷土食「ふなずし」はその一つで、平安時代中期の文献にも登場する。同県では、今でも体調の良くない時に、薬代わりに食べる習慣がある。京都華頂大の橋本道範教授（歴史学）は「この地では、古くから健康管理の上でも欠かせない食品だった」と話す。

琵琶湖にいるニゴロブナなどを塩漬けにし、米でフナを挟むようにおけの中に入れて、半年ほど発酵させる。塩分で雑菌の繁殖が抑えられ、発酵中に増える乳酸菌の働きでフナの身のたんぱく質はゆっくりとアミノ酸に分解され、うまみが増す。

龍谷大の田辺公一教授（応用微生物学）らの研究チームが、同県内のふなずし２７種の微生物を分析したところ、胃酸などに耐性のある乳酸菌が多く、腸にも届いて腸内のバランスを整えている可能性が高いことがわかった。田辺教授は「長期間の発酵を行うふなずしならではの乳酸菌で、発酵が進む過程で急激に増えていた」と説明する。

乳酸菌の中には、持久力を向上させると考えられているものもある。田辺教授らは、ふなずしを加工したクッキーを作ってアスリート向けの栄養補助食品にしようと開発を進めている。

北海道の「飯寿司（いずし）」、福岡県の「辛子明太子」……。日本には、ふなずし以外にも食材を発酵させて作った郷土食が各地にある。

国内各地で発酵食品が生まれた理由について、発酵学者の小泉武夫・東京農業大名誉教授は日本の気候が温暖湿潤であることを挙げる。発酵に利用される微生物は２０〜４０度の温度で活動が活発になる。また、稲作が盛んなことも影響した。例えば、酒造りなどに利用されるこうじ菌は、秋の収穫時の稲に多く生息していた。

発酵食品の中には塩が欠かせないものが多い。海に囲まれている日本は、塩の生産も各地で行われ、確保が容易だった。

小泉名誉教授は「日本には気候などによって発酵に関わる微生物が自然と集まった。人々は生活の中で役立つものを見定めるようになった」と説明する。

発酵食品の代表格と言えば、みそだ。大豆が原料で、たんぱく質や食物繊維、イソフラボンなどの栄養素が豊富に含まれている。現在、宇宙食として活用できるのではないかと期待されている。

米マサチューセッツ工科大などの研究チームは、宇宙空間で大豆の発酵が進み、みそができるかどうか実験をした。チームは、煮てペースト状にした大豆、米こうじ、塩を混ぜて国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に持ち込み、３０日間分析した。地球に戻した後、風味や成分を調べた結果、「宇宙でもみそを造れた」と結論づけた。

同時期に米国とデンマークでもみそを造って比べたところ、宇宙で造ったみその方がナッツのような香りが強かった。宇宙と行き来した際の振動などにより発酵が進んだためとみられる。論文は２０２５年４月、米科学誌に掲載された。

小泉名誉教授は「宇宙空間でどのような発酵をするのか興味は尽きない。今後、宇宙で作った発酵食品を食べられる日が来るかもしれない」と期待する。