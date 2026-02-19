「１強」とも呼ばれる強固な基盤が整い、高市政権は、公約した政策の内容を具体的に明示して実行に移す段階を迎えている。

首相の手腕が問われるのはここからだ。

第２次高市内閣が発足した。衆院選での圧勝を踏まえ、首相は、「国論を二分する政策」を進めると強調している。「責任ある積極財政」のほか、防衛力の強化などに取り組むという。

ただ、首相がこれまで掲げてきた政策は、スローガンに近い。今後の国会論戦で施策の意義や必要性を具体的に説明し、国民の理解を得る必要がある。

第２次内閣が直面する課題は、日本経済を成長軌道に乗せることだ。首相は、人工知能（ＡＩ）・半導体、防衛産業など１７分野への投資を強化するという。

だが、限られた財源で効果を出すには、優先順位を決めて対象を絞り込むことも重要だ。

例えば防衛産業への投資は、装備品を国内で調達できるようにして、継戦能力を向上させるだけでなく、無人機など新技術の開発につながり、意義は大きい。

ロシアのウクライナ侵略では、装備品を自前で調達することの重要性が浮き彫りになった。

政府は年内に、国家安全保障戦略などを改定する方針だ。安保環境の悪化を踏まえ、防衛予算の規模や新しい戦闘形態について具体的な検討を急がねばならない。

国際情勢が不透明さを増す中、日米同盟の強化だけでなく、友好国を増やし、防衛協力を進めていくことも欠かせなくなっている。そのためにも、平和国家の理念と矛盾しない範囲で、装備品の輸出を拡大することも検討したい。

一方、首相は物価高対策として、２年限定で食料品の消費税をゼロとする公約にこだわっているが、年間５兆円にも上る減収分をどう手当てするのかは定まっていない。引き下げた税率を２年後に戻すのも容易ではあるまい。

目先の物価高をしのぐために、将来世代に負担を押しつけることが国民のためになるのか、首相は熟考すべきである。

国会は、巨大与党に対して、複数の、小規模でそれぞれ立場の異なる野党が立ち向かう、という新しい構図に変わった。

野党は、従来のような審議拒否など不毛な戦術が通用しないことを認識すべきだ。失言を引き出すことを狙った質問などは改め、政策論争を深めて議案の修正を図るなど、国会審議を建設的なものとしなければならない。