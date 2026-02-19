障害がある人を特定の職業から一律に排除することは、あってはならない。

それを容認していた法律の規定は理不尽であり、憲法に違反するという司法判断は当然だ。

成年後見制度の利用者は警備員に就けないとした警備業法の「欠格条項」が、憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷は違憲とする判決を言い渡した。最高裁が法律の規定を違憲としたのは戦後１４例目になる。

成年後見は、知的障害や認知症で判断に不安がある人の財産管理や契約を支援する制度だ。

提訴した３０歳代の男性は警備会社で交通誘導の仕事をしていた。軽度の知的障害があり、２０１７年に成年後見制度を利用したところ、警備業法の欠格条項を理由に雇用契約を打ち切られた。

成年後見制度の利用者を一律に失職させる欠格条項は、公務員や医師、弁護士などの職業ルールを定めた約１８０の法律にも存在していた。差別を解消し、個人の尊厳を守るという社会機運の高まりから、１９年に一括削除された。

男性が失職したのは、一括削除前の１７年だったが、この段階で日本は国連の障害者権利条約を批准していた。判決は「国民の意識変化が進み、障害を理由とする労働者差別を禁止すべきだとする考え方が確立された」と指摘した。

そのうえで、欠格条項は、憲法が保障する「職業選択の自由」と「法の下の平等」に違反すると認定した。仕事ぶりが考慮されず、法の規定だけで職を奪われた男性の無念は察してあまりある。

他にも、欠格条項の削除以前に失職した人は少なくない。長崎市や大阪府吹田市の元職員らが、地方公務員法の欠格条項を理由に職を失ったのは不当として、復職などを求めて提訴した例もある。

障害者の自立を支えるはずの成年後見制度が、職業選択の自由を制限する足かせになっていたのだとすれば、本末転倒である。こうした矛盾を放置してきた政府の責任は重いと言うほかない。

成年後見制度を巡る欠格条項は解消されたが、心身の障害などを要件とした欠格条項が残っている法律は今も７００に上るという。障害がある人の中には、将来に希望を持てなくなり、就職を諦めてしまう人もいるのではないか。

労働者に求められる能力やスキルは、仕事によって異なる。障害の内容や程度も様々だろう。企業や行政機関は、障害の特性を見極め、働きやすい職場環境を整えることが欠かせない。