野球ドキュメンタリーの先駆者が侍ジャパンにはいる。映画監督の三木慎太郎氏（59）。ドジャース・大谷を中心とした23年WBCの舞台裏に迫る映画「憧れを超えた侍たち」は興行収入約18億円の大ヒットを記録した。

歌舞伎でいう「黒子」のように、信条は「見えない存在」に徹すること。「撮影相手にカメラを意識させてはダメなんです。石コロになる」。自然体を引き出すために、逆に撮り続ける。球場だけでなく宿舎、バス内、緊迫感あふれる選手選考会議、食事など代表の全て。「回してるのが当たり前という雰囲気をつくる」と、いつでもどこでもカメラを構える。素顔を撮るため。

スポーツテレビ局「J SPORTS」で野球中継に携わっていた11年に東日本大震災が発生。日本全国が自粛ムードで「野球が止まった…」と人生観が変わった。同年のDeNA発足時に同球団に転職。自分で撮って自分で編集する球団職員になった。今ではYouTubeなど密着映像が12球団に浸透したが、当時はベンチ裏や選手の素顔を公開する球団はなかった。

15年に「J SPORTS」に戻り、トップチームだけでなく大学、高校などアンダー世代の日本代表にも密着する生活が始まった。アマ時代から撮影した牧、森下、小園らが次のWBCに出場する。「私はドキュメンタリー制作者ですよ。映画監督とは思っていません」。唯一無二の野球人は、照れくさそうに笑った。（神田 佑）