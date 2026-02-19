西尾の「奇跡の歯ブラシ〈SUN〉＆MOON歯ブラシ」

磨き残しをなくすほか、清潔に保てるように工夫したユニークな形状の歯ブラシが話題だ。ヘッドの形が異なる朝・夜セットやふわふわの濃密毛のタイプ、ヘッド中央に穴を開けた商品が登場している。好みに合った歯ブラシを選べそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）

口腔ケア商品を手がける西尾（千葉市）の「奇跡の歯ブラシ〈SUN〉＆MOON歯ブラシ」は、ヘッドを朝・夜で逆形状にしたセット品だ。朝用は歯の裏側や歯と歯の隙間など細かく狭い部分に最適な凸型で、汚れを除去する。夜用は凹型で、歯の表側や歯茎との境目などを磨きやすくして1日の汚れを取るという。販売価格は1240円。

医薬品などを展開する大木（東京）の「オレンジケア モフらし」は、一般的な歯ブラシの約半分の細さの直径0.08ミリのやわらかい抗菌毛を密集させた。歯茎を痛めずに磨ける。毛束が多いドーム形にして歯と接する面を増やし、汚れを落とす。持ち手部分の形状も工夫。歯と歯茎の境目に45度の角度で毛先を当てることができ、磨きやすいという。希望小売価格は768円。

ブラシの開発・製造の坂部ブラシ（和歌山県海南市）の「奥歯のウラに届く穴あきハブラシ」は、ヘッド中央に穴を開けてブラシの乾燥を促し、細菌の繁殖を抑える工夫を凝らした。柄の部分は毛先にかけて細くし、大きくカーブさせることで、奥歯の裏側まで磨きやすくした。販売価格は286円。（いずれも価格は変動する場合があります）

大木の「オレンジケア モフらし」

坂部ブラシの「奥歯のウラに届く穴あきハブラシ」