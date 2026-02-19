ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。今大会の日本の金は5個となり、史上最多の1998年長野大会に並んだ。表彰式での儀式に日本人の感動が止まらない。

ラスト3回目のランでスコアを伸ばした深田が、黄金の輝きを手に入れた。ミラノで快進撃が続く日本の金は5に。海外開催では史上最多となり、自国開催だった長野の5に並んだ。

歓喜の表彰式では、今大会5度目の君が代が流れた。ミラノとは時差があり、表彰式が行われるのは日本の深夜や早朝。中継を通じて声援を送っているX上のファンも、誇らしげだ。

「本当アルプスで流れる君が代に痺れたわ！」

「君が代に涙するアラサー…ありがとうTEAM JAPAN」

「この時間の君が代もいいねぇ」

「君が代ほどカッコ良い国歌ってないよ」

「やっぱりカッコいいな君が代」

「毎日君が代聞いてるな」

「君が代、何回聞くねん（いい意味で）」

「君が代を子守唄に就寝」

「若い人が君が代でしっかり脱帽してるの見ると嬉しいよね」

19日（日本時間20日）はフィギュアスケート女子フリーが行われる。SPでは中井亜美が首位、坂本花織が2位、千葉百音が4位と好位置につけ、20年前の荒川静香以来の金メダルを狙う。



（THE ANSWER編集部）