ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。そんな中、米国の16歳のラン中に起きた出来事に、視聴者の注目が集まった。

16歳のジェシカ・パールマッターは1回目に44.70点、2回目に68.18点をマーク。さらにスコアを伸ばそうと臨んだ3回目のランで、この種目ならではのアクシデントが起きた。

2つ目のジャンプセクションで着地をした後、ウェアから小さな黒い物体がコース上にこぼれ落ちた。スノーボードなどのXスポーツでは、選手はスマートフォンなどの端末で音楽を再生しながら滑ることも多い。

X上の視聴者からは、「スマホ落とした？」「ジェシカさんスマホ落としたんとちゃう？？」「なんか落としてたっぽいけどあれなんだ…？スマホ…？」「アメリカの選手 スマホとんでったよ！ 気づいてるかな？」などのコメントが寄せられていた。

パールマッターは2回目のスコアが最高で6位となった。



（THE ANSWER編集部）