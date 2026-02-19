兵庫県芦屋市や神戸市などで撮影された映画監督・河瀬直美氏の最新作『たしかにあった幻』が、2月6日から全国で上映されている。

(C)CINEFRANCE STUDIOS - KUMIE INC - TARANTULA - VIKTORIA PRODUCTIONS - PIO&CO - PROD LAB - MARIGNAN FILMS - 2025

『たしかにあった幻』は、フランスから来日した医師・コリー（ヴィッキー・クリープス）が、神戸の病院で臓器移植のエキスパートとして、小児移植医療に尽力。しかし、日本では移植医療が批判されることもあり、死生観や倫理観の違いに葛藤する姿を描く。

コリーの心の支えは、屋久島で運命的に出会った迅（寛一郎）だったが、彼は突然、姿を消してしまう。一年後、迅が失踪するはるか前に彼の家族からも捜索願が出されていたことを知る。一方、心臓疾患を抱えながら入院していた少女の病状が急変する・・・



キャストにはこのほか、河瀬監督作品の常連・尾野真千子、永瀬正敏、北村一輝、小島聖、岡本玲、中嶋朋子ら。

大阪・関西万博でプロデューサーの1人だった河瀬監督。自身がプロデュースしたシグネチャーパビリオン「Dialogue Theater 〜いのちのあかし〜」の準備と並行し、万博開幕前年の2024年に芦屋、神戸、屋久島、フランスなどで撮影した。

日本の臓器移植の現状と年間8万人を数える失踪問題。日本では失踪から7年経過すると、家族が失踪宣告すれば死亡したと見なされる。また、脳死したドナーからの臓器移植は提供者本人の意思が不明のため家族が判断する。この2つに共通するのは、日本の制度上、「家族が本人の生死を決定する」という点。日常では見過ごされがちな問題を、リアリティのあるストーリーを通じて人々の心に届け、「生」の意味を考える。

2月14日、映画公開を記念して、芦屋市立美術博物館（同市伊勢町）で河瀬監督と高島崚輔・芦屋市長によるトークセッションが開催された。

河瀬監督と高島・芦屋市長のトークセッション 市民約50人が訪れた〈2026年2月14日 兵庫県芦屋市・芦屋市立美術博物館〉

映画『たしかにあった幻』公開を記念して河瀬直美監督と高島崚輔・芦屋市長とのトークセッションが開催された〈2026年2月14日 兵庫県芦屋市〉

芦屋市内では阪急芦屋川駅に近い「芦屋山手サンモール商店街」や「三条公園」などがロケ地に。芦屋のだんじりも登場。芦屋市民や高島市長もエキストラ出演している。

芦屋市立美術博物館では2月22日まで 映画のワンシーン、オフショット計28点を展示。キャストの素顔や現場の臨場感を感じることができる

河瀬監督は、ロケハンで芦屋川の上流には多くのホタルが生息しているのを見たことが、撮影現場に選ぶ決め手となったと話した。

ホタルを目にしたり子供たちが川遊びをしたりできる環境、お祭りのような地域コミュニティが残っていることに、他者を受け入れる土壌や芦屋独自の空気を感じて、心惹かれた。ロケバスを使わずに自分たちの足で距離感を確かめる中で、芦屋の商店街や風景が映画のストーリーに合致したという。

河瀬監督は高島市長と芦屋について、「20代という若さ（2023年、当時史上最年少の26歳で市長に初当選）や優れた人柄とともに、この街の人たちなら撮影に協力してくれるのではないか、街に“男気のようなもの”を感じた」と話す。

高島市長は、行政（役所）と市民の対話だけでなく、「市民同士の対話」の文化が広がる街づくりを目指している。河瀬監督も、「自らの心を開くこと」がリアリティを追求することにつながると考えている。

大阪・関西万博 河瀬直美プロデュース「Dialogue Theater 〜いのちのあかし〜」〈2025年6月15日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

大阪・関西万博で自らがプロデュースした「Dialogue Theater - いのちのあかし -」は、「対話」が持つ重要性に焦点を当て、自分たちの心を開くことが分断を生まず、いかに相互理解や信頼関係の構築につながるかを訴えかけた。

廃棄される運命から救われた樹齢100年のイチョウの木〈2025年6月15日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

映画『たしかにあった幻』は、近畿ではシネリーブル神戸、MOVIXあまがさき、テアトル梅田・kino cinema 心斎橋、アップリンク京都、ユナイテッド・シネマ橿原などで上映中。