フリーアナウンサーの皆藤愛子（４２）がこのほど、１９日に発売する写真集「ｇｒａｚｉｎｇ」発売記念プレス取材会を開催した。

自身１６年ぶりの写真集はオーストラリアで撮影。タイトルは、自身が競馬番組のＭＣを務めるなど、競馬と縁あることから専門用語の「放牧」を意味する「ｇｒａｚｉｎｇ」とつけた。その名に負けないほど、開放的で自然体な表情が多く詰まった一冊に仕上がった。

写真を選ぶにあたってのこだわりを問われると「ナチュラルな形がいいなと思ったので、周りの方とも相談した。ちょっと変な表情とかもあるんですけど、よくその顔してるよと言われたので、じゃあ入れちゃおうみたいな感じで、楽しんで選びました」製作の裏側を明かした。撮影中のエピソードとして現地のポテトチップスにはまったことを告白。「ビネガー味がすごく美味しくて、みんなでハマった。箱で買ってきて、バスの中とか、（日本に）帰ってきてからもしばらく食べてました。結構歯ごたえがすごくて、カラッと揚がってるんですよ」とポテトチップス愛を爆発させた。

４２歳を迎えたが、変わらない美しさが度々話題となる皆藤。その秘訣（ひけつ）について「とにかく何か不調が起きたら筋トレをします！全てを解決してくれる気がしていて…。落ち込んだり、肩が凝ったりっていう時も続けてます」と自分なりの美の極意を明かした。