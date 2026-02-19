フリーアナウンサーの皆藤愛子（４２）がこのほど、１９日に発売する写真集「ｇｒａｚｉｎｇ」発売記念プレス取材会を開催した。

自身１６年ぶりの写真集はオーストラリアで撮影。タイトルは、自身が競馬番組のＭＣを務めるなど、競馬と縁あることから専門用語の「放牧」を意味する「ｇｒａｚｉｎｇ」とつけた。その名に負けないほど、開放的で自然体な表情が多く詰まった一冊に仕上がった。

１６年ぶりに発売することを決めたきっかけについて「（オファーをもらったときは）本当にびっくりして全く想像していなかったことだったので、でも（芸能生活）２０年っていうちょうど節目だったこともあって、せっかく出させていただけるならと思って（決めた）」と告白。前回の写真集撮影後からの１５年間で毎週１、２回筋トレを続けてきた。「主に背中とかお腹がんばってきたので、（そこの）筋肉を筋肉も見ていただけたら嬉しい」と見どころを紹介した。

自身のお気に入りカットを問われると、ジェラートを食べている１枚をチョイス。「テレビだと食レポとかで上品に食べなきゃいけないけど、これはもう普段通りに豪快に『溶ける前に』と思って、かぶりついているところなので、その表情が出ているなと。皆さんもアイスを食べたくなるかなと思います！」と声を弾ませた。

自己採点は「１２６点！２０２６年だから」と出来にも満足。次回作にも意欲を示し「また１６年後に出せたらいいなと思います」と笑顔を見せた。