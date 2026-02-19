◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、２３年世界選手権金メダルで初出場の長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が８２・１３点で銀メダルを獲得した。

“タイガスタイル”全開だった。長谷川は１回目の最後のジャンプで高難度の代名詞「ダブルロデオ１２６０」を決めると「ヨッシャー！」と絶叫。８２・１３点をマークし何度も両拳を握り、喜びを爆発させた。金メダルを獲得した蘇翊鳴（中国）に抜かれたが、同種目の日本勢初の表彰台となる銀メダル。表彰台で両手にピースを作ると「ホッとした。恩返しがしたかった。努力が報われる瞬間を大勢がいる中でできてうれしく思う」と感謝の思いが込み上げた。

実は一人で苦しんでいた。昨年１１月のオーストリア合宿で異変が起こった。「あれ？ ビビっ…痛い」。練習の虫で知られるエースは、オーバーワークで左膝が限界に。半月板を損傷し、患部に水がたまって徐々に痛みが増した。日常も足をひくほど。８位に沈んだＷ杯開幕戦を終え、緊急帰国。「五輪はきついかな」。初の夢舞台が目前に来た中で、不安に襲われそうになった。それでも父・俊介さん（５１）を始め、周囲の支えで約１か月の静養後、昨年１２月末から練習を再開した。

五輪に入ってからも試練は続く。慣れない長時間のバス移動など自律神経の乱れから３７・６度の発熱。下痢の症状もあった。それでもメダルを諦めなかった。８日（日本時間９日の）ＢＡは１１位だったが、次の日から切り替え、２日後からは再びフリー練習。膝の状態も良く、６時間ほど滑る日があった。「恩返し」を誓った舞台で１回目から縦に２回後方宙返りをしながら横に３回転半回るダブルロデオ１２６０を完璧に決めきり、今季初の表彰台が五輪。「普通に取るより大きい銀メダル」と誇らしげ。小学校の文集に書いた夢舞台でメダリストになった。

木俣も「一番練習する選手が報われて良かった」とリスペクトするライダーだ。小学６年まで並行して励んだサッカーに原点があった。夏休みは夜のクラブ練習に加え、俊介さんが自主練習メニューを１日１３、１４個考案。スポーツ店で購入したハードルやマーカーで細かい足腰を鍛え、父が「少しサボって１０はやると思ったが、帝勝は素直に聞いて全てこなし結果につなげてくれる」。夏休み最終日まで練習を欠かさなかった。五輪に入って練習を積めたことがＳＳでの再起を支えた。

「帝勝」の名は「帝王に勝って一番になるように」と父の思いが込められた。今後も、貪欲に“一番”を目指す旅は続く。