元乃木坂４６の中村麗乃が１８日、１日付けで「エイベックス・ＡＹ・ファクトリー」に所属したことを発表した。

昨年６月に約９年間のアイドル生活を終え、現在はミュージカルを中心に女優として活動。より一層、活躍を遂げるため環境を変えることになり、中村は「長年お世話になっていた場所を離れるのは大きな決断でしたが、心機一転、たくさんのワクワクであふれています。新たな人生の始まりを皆様と共に、また１から頑張っていきたいと思っております」とコメントした。

直近では、４月１６日に開幕する舞台「ぽっぷす？」（東京国際フォーラムなど）でのヒロインが決まっており「ミュージカル作品はもちろん、映像作品や音楽、今まで挑戦していなかったこと、お仕事のジャンル問わず様々な事に積極的にチャレンジさせていただけたらと思っております」と決意。「変わらずファンの方々との時間も大切に、たくさんの夢をかなえていきたいと思っています。これまでの約９年間の感謝の気持ちも忘れずに、新たな気持ちで再スタートしたいと思っています！ これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼び掛けた。