¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£³·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ç½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥àÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¡È»þÃ»¥Æ¥¯¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ç½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¡Ë¤Ç¤âÆ±¥ë¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤·¤¿ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¶ìÀï¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ò¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³°Ìî¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Î®¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡££²£²¡¢£²£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤â¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡¡»øÅê¼ê¿Ø¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡È¿·¥ë¡¼¥ë¡É¤Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¡££×£Â£Ã¤Ç½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡£¹ç½ÉÃæ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤Ç»î¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤·¤¿ËÌ»³¡¢¶ùÅÄ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤òÂç¤¤¯Í¾¤·¤¿¡£Åê¤²µÞ¤®¤äÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âÉÔ´·¤ì¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤À¡£Åê¼ê¤¬£±ÅÙ¤Ç¤â¼ó¤ò¿¶¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¤Ï¡¢¾Ç¤ëÅê¼ê¿´Íý¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¥ê¥â¥³¥ó¤ÏÅê¼ê¤¬¡Ë²¡¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È»×¤¦¡£¡ÊÍ×¤Ï¡Ë¼ó¤ò¿¶¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²¿¤òÅê¤²¤¿¤¤¤«¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÊá¼ê¤¬¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¿©¤¦¡£¡ÊÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¡Ë·ù¤Ê¤é¡ÊÅê¼ê¤¬¡Ë²¡¤»¤Ð¡¢°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÌµÁö¼Ô»þ¤Ë£±£µÉÃ¡¢Áö¼Ô¤¬¤¤¤ë»þ¤Ï£±£¸ÉÃ°ÊÆâ¤ËÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ïµå¾ì¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²££²Âæ¤Î¤ß¡£Åê¼ê¤ÏÇØ¸å¤Ç»ëÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ë¤Ï¡Ö¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆü¤Î¡È¥À¥ë½Î¡É¤Ç¤â¶â¸À¤òÏ¢È¯¤À¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡¢·×£´£¸µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤ÀÁ¾Ã«¤È¡¢£×£Â£Ãµå»ÈÍÑ»þ¤Î³Æµå¼ï¤Îµå¼Á¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤Ê¤É¤ò¿ôÃÍ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¡£¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µå¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£µå¤ÎÀºÅÙ¤Î³ÎÇ§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÃÍ¤òÇÛµå¤ËÀ¸¤«¤¹ÇÛµå½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¡£ÂÓÆ±¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð£²£°Æü¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£¤¤¤ë´Ö¤ÏÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¡££×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤Ø¡£¡È¥À¥ëº²¡É¤¬Ì®¡¹¤È»ø¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃÝÆâ¡¡²Æµª¡Ë