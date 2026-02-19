元乃木坂46・中村麗乃、エイベックス所属を発表「大きな決断」 『Endless SHOCK』など数々の舞台を経験
昨年、乃木坂46を卒業した中村麗乃（24）が、2月1日付で「エイベックス・AY・ファクトリー」へ所属したことが発表された。
【写真】圧倒的スタイル…ミニワンピで美脚を披露した中村麗乃
中村は、2001年生まれの現在24歳。16年9月に乃木坂46の3期生としてグループに加入。在籍中から個人で舞台作品への出演を重ね、『Endless SHOCK』リカ役など、帝国劇場をはじめとする全国の主要劇場に出演。幅広いジャンルの作品で経験を積み、舞台女優として着実にキャリアを築いてきた。昨年6月にグループから卒業。
中村は、エイベックス・AY・ファクトリーへの所属について、「長年お世話になっていた場所を離れるのは大きな決断でしたが、心機一転、沢山のワクワクで溢れています。新たな人生の始まりを皆さまと共に、また1から頑張っていきたいと思っております」とコメント。
今後の活動について、中村は「ミュージカル作品はもちろん、映像作品や音楽、今まで挑戦していなかったこと、お仕事のジャンル問わずさまざまな事に積極的にチャレンジさせていただけたらと思っております」と新天地での活動に意気込む。
「変わらずファンの方々との時間も大切に、沢山の夢を叶えていきたいと思っています。これまでの約9年間の感謝の気持ちも忘れずに、新たな気持ちで再スタートしたいと思っています！これからもどうぞよろしくお願いいたします」と決意を新たにした。
なお、直近では4月16日を皮切りに東京、大阪にて開催される舞台『ぽっぷす』ヒロイン役での出演や、4月29日には今回が初となる『フレンズ・オブ・ディズニーミュージック・フェスティバル 2026』への参加も決定しており、さらなる活躍が期待されている。
【写真】圧倒的スタイル…ミニワンピで美脚を披露した中村麗乃
中村は、2001年生まれの現在24歳。16年9月に乃木坂46の3期生としてグループに加入。在籍中から個人で舞台作品への出演を重ね、『Endless SHOCK』リカ役など、帝国劇場をはじめとする全国の主要劇場に出演。幅広いジャンルの作品で経験を積み、舞台女優として着実にキャリアを築いてきた。昨年6月にグループから卒業。
今後の活動について、中村は「ミュージカル作品はもちろん、映像作品や音楽、今まで挑戦していなかったこと、お仕事のジャンル問わずさまざまな事に積極的にチャレンジさせていただけたらと思っております」と新天地での活動に意気込む。
「変わらずファンの方々との時間も大切に、沢山の夢を叶えていきたいと思っています。これまでの約9年間の感謝の気持ちも忘れずに、新たな気持ちで再スタートしたいと思っています！これからもどうぞよろしくお願いいたします」と決意を新たにした。
なお、直近では4月16日を皮切りに東京、大阪にて開催される舞台『ぽっぷす』ヒロイン役での出演や、4月29日には今回が初となる『フレンズ・オブ・ディズニーミュージック・フェスティバル 2026』への参加も決定しており、さらなる活躍が期待されている。