42歳・皆藤愛子、“美貌”の秘訣は筋トレ “16年ぶり”写真集で美ボディ披露も「腹筋を割っていきたいな」
フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が19日、3作目の写真集『皆藤愛子写真集 grazing』（小学館）をリリース。16年ぶりとなる写真集リリースに向けて、発売記念プレス取材会を行い、その美貌の秘訣（ひけつ）を語った。
【写真】いくつになっても変わらない透明感…圧巻のスタイルをみせた皆藤愛子＜写真集カットも＞
皆藤は16年ぶりの写真集のオファーについて、「全く想像していなかったことだったので、前回の紙の写真集から16年経っているってことにすごくびっくりしまして。『見ていただけるのかな』と思って、結構悩んだんですけど、でも20年っていうちょうど節目だったこともあって、せっかく言っていただいているし、もし出させていただけるならと思って、決めました」とオファーを受けた理由を語った。
見どころについて「16年前の写真集のちょっと後ぐらいから、15年間ぐらい筋トレを続けているので、筋肉もちょっと見ていただけたらうれしいです」と話し、筋トレについては「週1、2くらいパーソナルトレーニング。かなりゆるやかにではあるんですが、続けていて、主に背中とか真ん中が頑張っていたので」と話した。
今年1月に42歳を迎えた皆藤。年を重ねても昔と変わらない、愛らしさ、清涼感をまとった美貌に驚かされるが、その秘訣を聞くと、「何か不調が起きたら筋トレをします。筋トレがすべてを解決してくれる気がして。なんかちょっと落ち込んだりしたときとかも」「ストレッチ込みで1時間くらいなので、本格的にやってる方からしたらもう全然なんですけど」と謙遜しつつ、筋トレを挙げた。
さらに2026年に挑戦したいことを聞かれると、「写真集を見て、腹筋をもうちょっと割りたいなと思いました」と告白。写真集でも美ボディを見せていたが、「縦線くらいしかわからなかったんで、割っていきたいな。6パックみたいに（笑）」とさらに高みを目指すと明かした。
本作の撮影の舞台は、春真っ盛りのオーストラリア・ケアンズ。牧場で馬に乗り、動物園でコアラやカンガルー、ワラビーやワニと戯れてとびきりの笑顔を見せたり、ビーチで駆け出しワンピースのまま海に飛び込んだりとお茶目な姿を披露したかと思えば、合間にハンバーガーにかぶりつき、クッキーやアイスクリームなどスイーツを楽しむ食いしん坊な一面も。広大な邸宅での撮影では、プールやテラス、ベッドルームやバスルームなどで、テレビでは見せないリラックスした表情を見せた。フォーマルからカジュアルまで、14もの衣装を着こなした姿を収録。「grazing（放牧）」というタイトルのとおり、オーストラリアの大地に解放された皆藤が、多忙な日常を離れて、寝転んだりもぐもぐ食べたり自然体にふるまう様子が収められている。
【写真】いくつになっても変わらない透明感…圧巻のスタイルをみせた皆藤愛子＜写真集カットも＞
皆藤は16年ぶりの写真集のオファーについて、「全く想像していなかったことだったので、前回の紙の写真集から16年経っているってことにすごくびっくりしまして。『見ていただけるのかな』と思って、結構悩んだんですけど、でも20年っていうちょうど節目だったこともあって、せっかく言っていただいているし、もし出させていただけるならと思って、決めました」とオファーを受けた理由を語った。
今年1月に42歳を迎えた皆藤。年を重ねても昔と変わらない、愛らしさ、清涼感をまとった美貌に驚かされるが、その秘訣を聞くと、「何か不調が起きたら筋トレをします。筋トレがすべてを解決してくれる気がして。なんかちょっと落ち込んだりしたときとかも」「ストレッチ込みで1時間くらいなので、本格的にやってる方からしたらもう全然なんですけど」と謙遜しつつ、筋トレを挙げた。
さらに2026年に挑戦したいことを聞かれると、「写真集を見て、腹筋をもうちょっと割りたいなと思いました」と告白。写真集でも美ボディを見せていたが、「縦線くらいしかわからなかったんで、割っていきたいな。6パックみたいに（笑）」とさらに高みを目指すと明かした。
本作の撮影の舞台は、春真っ盛りのオーストラリア・ケアンズ。牧場で馬に乗り、動物園でコアラやカンガルー、ワラビーやワニと戯れてとびきりの笑顔を見せたり、ビーチで駆け出しワンピースのまま海に飛び込んだりとお茶目な姿を披露したかと思えば、合間にハンバーガーにかぶりつき、クッキーやアイスクリームなどスイーツを楽しむ食いしん坊な一面も。広大な邸宅での撮影では、プールやテラス、ベッドルームやバスルームなどで、テレビでは見せないリラックスした表情を見せた。フォーマルからカジュアルまで、14もの衣装を着こなした姿を収録。「grazing（放牧）」というタイトルのとおり、オーストラリアの大地に解放された皆藤が、多忙な日常を離れて、寝転んだりもぐもぐ食べたり自然体にふるまう様子が収められている。