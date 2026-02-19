あるぞ“表彰台独占”　日本勢に世界が驚嘆　英老舗紙も示唆「歴史的快挙の好機だ」【冬季五輪】

中井はパーフェクトなパフォーマンスでSP首位に立った(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪の女子フィギュアスケートショートプログラム（SP）で、日本勢が最高の滑りで好スタートを切った。初出場の中井亜美が78.71点で首位に立ち、2位には坂本花織が77.23点で続いた。さらに、千葉百音も74.00点で4位に入り五輪デビューを飾っている。

大会終盤でも日本選手がインパクトを放った。大舞台の重圧を感じさせない演技で観客を魅了した17歳の中井をはじめ、坂本、千葉も圧巻のハイスコアをマーク。それぞれのパフォーマンスにより、メダル独占の期待が一気に膨らむこととなった。

海外メディアでもフィギュア日本選手の活躍は大きく報じられている。カナダ国営放送局『CBC』では、「首位に立ったのは17歳のアミ・ナカイだった。シーズンベストの78.71点をマーク。1年前の全日本選手権では15位だったことを思えば、驚異的な飛躍だ」などとレポートしている。

さらに、今季限りでの引退を表明し、初の金メダルを目指す坂本の滑りについても、「火曜夜のミラノ・アイススケート・アリーナで、解き放たれたような自由さで滑った。流れるように、そして勝つために滑った」との評価を送る。