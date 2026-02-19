ミラノ・コルティナ冬季五輪のスキー・ジャンプ女子日本代表で最年長31歳の伊藤有希（土屋ホーム）が1月18日に帰国し、現役続行に意欲を示した。「一年一年になるとは思いますが、土屋ホームには（53歳の）葛西さんがいますから」と笑顔で前向きに語った。

4度目の五輪は個人2戦に出場。ノーマルヒル17位、ラージヒルヒル14位に終わった。「目標のメダルには届かず、満足はしていないが、過去にない数のメダルを後輩たちが獲ってくれて頼もしかった」。メンバーから外れた混合団体では、前回22年北京大会で共にメダルを逃した高梨沙羅（クラレ）の銅メダル獲得を自らのことのように喜んだ。個人ラージヒルの公式練習では130メートル超の大飛躍を連発し「飛距離が伸びるようになった。試合では奮わなかったが、今季一番いい状態だった。後悔は一つもない」と言い切った。

父はノルディック複合、母はアルペン、弟・将充さんも元ジャンプ選手というスキー一家で育ち、初めて家族全員が五輪会場に駆け付けた。「全員が現役時代にオリンピックという場所を目指してきたので本当にうれしかった」とうなずいた。

一時帰国して一週間ほど滞在し、再びW杯に参戦する。「自分がかなえたい夢もある」。来季を見据え、まずは五輪シーズンを最後まで全力で駆け抜ける。（武田 政樹）