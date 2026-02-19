ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１２８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式18日（NY時間14:22）（日本時間04:22）
ダウ平均 49661.73（+128.54 +0.26%）
ナスダック 22799.79（+221.41 +0.98%）
CME日経平均先物 57570（大証終比：+310 +0.54%）
欧州株式18日終値
英FT100 10686.18（+130.01 +1.23%）
独DAX 25278.21（+279.81 +1.12%）
仏CAC40 8429.03（+67.57 +0.81%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.025）
10年債 4.079（+0.021）
30年債 4.703（+0.015）
期待インフレ率 2.294（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.739（+0.001）
英 国 4.374（-0.002）
カナダ 3.222（-0.005）
豪 州 4.723（+0.039）
日 本 2.137（+0.011）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.35（+3.02 +4.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5013.90（+108.00 +2.20%）
ビットコイン（ドル）
66386.50（-1252.99 -1.85%）
（円建・参考値）
1028万0613円（-194038 -1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
