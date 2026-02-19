NY株式18日（NY時間14:22）（日本時間04:22）
ダウ平均　　　49661.73（+128.54　+0.26%）
ナスダック　　　22799.79（+221.41　+0.98%）
CME日経平均先物　57570（大証終比：+310　+0.54%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10686.18（+130.01　+1.23%）
独DAX　 25278.21（+279.81　+1.12%）
仏CAC40　 8429.03（+67.57　+0.81%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（+0.025）
10年債　 　4.079（+0.021）
30年債　 　4.703（+0.015）
期待インフレ率　 　2.294（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.739（+0.001）
英　国　　4.374（-0.002）
カナダ　　3.222（-0.005）
豪　州　　4.723（+0.039）
日　本　　2.137（+0.011）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.35（+3.02　+4.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5013.90（+108.00　+2.20%）

ビットコイン（ドル）
66386.50（-1252.99　-1.85%）
（円建・参考値）
1028万0613円（-194038　-1.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ