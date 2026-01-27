1月16〜21日のびわこ「秩父宮妃記念杯」で岩瀬裕亮（37＝愛知）が待望のG2以上レース初優勝を成し遂げた。

10年5月デビューの106期。養成所チャンプの看板を背負い、早くから非凡な才能を発揮していた。5コースからの捲り差しで華麗に決めたびわこの優勝戦を「もう少しスタートを行きたかったけど、展開が向いてくれて良かった」と振り返っていたが、なかなか特別競走Vに届かなかっただけに「苦節15年、やっとタイトルを獲れた」と感慨深げだった。

岩瀬は生粋のオートレースファン。そのスタンスは「マニアック」の一語に尽きる。エンジンの部品交換による効用などを「オートレーサーと真剣に語り合ってみたい」と訴える。レース場に行けば「エンジン音とオイルの臭いが気になってしまう」ほどのイレ込みよう。さらに将来の夢を聞くと「浜松オートの走路を競走車で走ってみたい」。表情は真剣そのものだ。

オートレースという競技が岩瀬にとって元気の源であることは、話を聞いていれば分かる。その目の輝きを見たら「もし（浜松の走路を）走れたら一生の思い出になる」という願いをかなえてあげたくなってくる。岩瀬は18日開幕の江戸川G1「江戸川大賞」に登場。極上のオート愛をパワーに変え、次は初G1Vに照準を合わせる。（大野 順平）

