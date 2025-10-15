俳優の木村拓哉（53）が18日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。お風呂の設定温度にスタジオが驚く場面があった。

今回は「“睡眠力”を上げる方法SP」と題して放送され、評論家から「脳が疲れると睡眠の質が悪くなる」という情報が伝えられた。そこで、脳が疲労しやすいかどうかを判定する5つの質問をされた。

その中で「風呂は熱めが好き、または長湯が好き」という質問があり、木村とゲストのお笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏は手を挙げた。これに、進行を務める同局の井上清華アナウンサーが「これ何度くらいで、どのくらい入るんですか?」と確認した。

津田は「42〜43℃とかです。で、長風呂してめっちゃ汗をかくのが好きですね」と明かした。木村は「今、津田さんが“43℃”って言いましたけど、俺44℃です」と告白した。

この設定温度に津田は「熱い」と指摘し、スタジオも「えぇー!?」と衝撃に包まれた。さらに、MCの明石家さんまも「熱いやろ」と驚き、タレント・島崎和歌子は「熱くない?大丈夫?」と心配した。

木村は「44℃に…結構長い」と長風呂すると伝えつつ「腕にポツポツポツって汗が出てきて、ようやく“あん、来たか”って」と自身の入浴を振り返った。