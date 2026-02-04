ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念 江戸川大賞」が18日に開幕した。きょう19日の2日目、メイン12Rはドリーム第2弾のゴールデンレーサー賞だ。

当地は2024年2月27日〜3月4日の68周年以来と少し間隔が空いた茅原だが、16年3月31日にG2モーターボート大賞を制したのを含め6優出4Vと水面実績は十分。初日の動きも成績通り悪くなかった。機歴もしっかりしている40号機を駆使して、インから逃走態勢を築く。

差す中島が次位候補筆頭。磯部が握って続くが、足は坪井が強力で侮れない。ただ、2〜5号艇は操作性に課題を残す現状だ。なお、井口は初日11R1号艇でコンマプラス01のフライングを犯し、賞典除外となった。

＜1＞茅原悠紀 中の上で出足の方がいいかな。回転的にもそんなにズレてはいない。スタートは特訓と潮が変わっていて難しい。

＜2＞中島孝平 道中とか、前操者のままだと自分のタイプとは違うかなと感じた。自分の感じに調整する。

＜3＞磯部誠 6コースで出番がなかったけど、前検であった曲がれない感じもまだ大いにあった。ペラをしっかり叩き変える。

＜4＞長田頼宗 伸びがいい機と聞いて、そのまま行ったけど操縦不能。スタートも鳴いたし、ペラを自分の形にして本体も点検する。

＜5＞坪井康晴 乗りづらくてターンマークで振り込んだ。足は良くて重いけど押してくれている。課題は操縦性なのでペラ調整する。

＜6＞井口佳典 すみません！それだけです。足は悪くなかったと思います。