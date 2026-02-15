ボートレース若松の開設73周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」は18日の4日目11Rまで予選が行われ、きょう19日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。

木下が強い。予選6戦を2勝オール3連対で駆け抜けた。舟足も回り足中心に強力そのもの。勝てば優勝戦1号艇が手に入るだけに、ここは是が非でも負けられない。こん身の逃げを打つ。ターン鋭い白井が差して猛追する。佐藤は捲り勝負か。リズムを上げてきた上條も要注意だ。

＜1＞木下翔太 レース足は変わらず抜群。スリットの感じも分が良かった。全体的にバランスが取れて上位だと思う。スタートも4日目はしっかり行けた。

＜2＞白井英治 新ペラはある程度叩けたけど、回転の上がりが良くない。エンジン的に伸びが良くなる感じではないので、2日目や3日目のいい出足が戻るようにしっかり叩く。

＜3＞佐藤翼 4日目が一番良かった。出足、ターン回りが良かったし、バランスが取れて、いいところにいると思う。この感じで。

＜4＞河合佑樹 ペラは結構、叩き変えた。ターン系は今節で一番良かったけど、伸びで下がる。今のターン回りをキープしながら伸びが良くなるのが一番。

＜5＞上條暢嵩 セッティングと外周りをして、3日目から良くなっている。ターン回りやレース足がいい。

＜6＞浜野谷憲吾 スタートはバッチリだったし、足も良くなっている。ペラで回転を上げる調整をして、行き足や乗り心地が上向いた。方向性は定まった。