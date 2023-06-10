◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 ショートトラック 男子500メートル（2026年2月18日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子500メートル準々決勝が行われ、日本勢で唯一勝ち残っていた吉永一貴（26＝トヨタ自動車）が4組4着となり、準決勝進出を逃した。

予選では転倒もあって4番手でゴールしたが、救済措置を受けて準々決勝へ。迎えたレースでは大外からのスタートとなり、序盤に1人をかわして前に出たが、トップ争いには加われなかった。

これで男子は500メートル、1000メートル、1500メートルの個人3種目で日本勢が姿を消した。残るは男子5000メートルリレーの順位決定戦のみとなっている。

▼吉永 序盤はかなり良い動きができて、あとどれだけ追いついて上がっていくというところで、ちょっとうまく乗りこなせない部分もあって、ポジションを落としてしまったのが悔しい。もう1つ順位が高ければ、もうちょっとこういう選択をしていれば、という非常に惜しいレースが多かったんで、チャンスをモノにすることができなくて本当に悔しいです。最後のリレーは4人の力を再結集して、自分たちのできる最大限をまずは尽くしたい。それをこの舞台でできれば、これからの成長にもつながるかと思う。もちろん1位を取って可能性をギリギリでもつなげたいですし、未来にもつなげられたらと思います。