Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１８日、東京ドームで「ＤＯＭＥ ＴＯＵＲ ２０２６ ＳＴＡＲＲＩＮＧ」を開催した。１９日との東京２公演で１１万人を動員予定。最終的には２人体制初の４大ドームツアーで、計３６万人の「ティアラ」（ファンネーム）に感謝を伝える。１５日に２人体制となって１０００日の節目を迎えたばかり。絆の深さを再確認して臨んだステージで全３２曲を披露。ドームを熱狂の渦にいざなった。

金メダル級の輝きを放った。ど派手に高橋海人（２６）が「東京ドーム！」と叫び、高さ約１５メートルのタワーから降臨。「Ｓｔｅｒｅｏ Ｌｏｖｅ」のオープニングから「Ｔｈｅａｔｅｒ」と７枚目アルバム「ＳＴＡＲＲＩＮＧ」の収録楽曲でボルテージはいきなり最高潮に。約２時間半のステージで全３２曲を披露し、集まった「ティアラ」を熱狂させた。

１５日に２人での活動が１０００日という節目を迎えてのステージ。永瀬廉（２７）は「走り続けていたら１０００日という感覚。本当にここまで自分たちらしく、一歩一歩、よりＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが強くなっていったようなことができた１０００日間だった」と実感を込めた。

１８年５月に６人でＣＤデビューし、メンバーの脱退により２３年５月から現体制に。それでも、２人で屋号を守り続け、さらに今回のツアーは昨年を超える４大ドームツアーというように規模も広げた。

永瀬の言葉に呼応するように、高橋も「（永瀬と）ジュニアの時はライバル意識があったところから、もう今では全てが愛しく見えている。でも、当たり前の存在ではない。廉が隣にいるのも本当に奇跡的な時間を過ごせている」と感謝。体制の変化も乗り越え、グループをつないだからこそ、絆はより深まった。

開催中のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケートのペアで三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組「りくりゅう」が金メダルを獲得。同じ“ペア”の快挙に永瀬は「尊敬します。おめでとうございます」と祝福し「われら『れんかい』ペア。（絆の強さは）金メダルと世界新記録級です」と表現。高橋は「一つ一つ記録を伸ばしてきた。アイドルオリンピックでも次にも期待されると思う」と同じ２人組としても刺激を受けた。

３月２５日には１８枚目シングル「Ｗａｌｔｚ ｆｏｒ Ｌｉｌｙ」がリリースされる。永瀬は「これからも歩き続けられる道を一歩一歩踏み締めながら、かみしめながら２人で歩んでいきたい」と約束した。

◇ ◇

−４大ドームツアーで東京ドームに帰ってきた今の心境は

永瀬「皆さんが楽しんで、そしてわれわれも楽しめるようなライブになったと思っております。ライブ期間中はずっとワクワクしています」

高橋「前回のドームツアーで２人でもドームを掌握できるんだと不安から一気に自信に変わった経験があった。スパイスが効いたライブ作りができた」

−２人体制となって１０００日を迎えた

永瀬「ジュニア時代も含めて（高橋と）１０年ぐらい一緒にいるけど、たぶん今が一番確かに海人のことを好きではある」

高橋「だからこの調子で１０００年というのを目指していきたいと思う」

永瀬「さすがに死んでるって」

高橋「来世も来来世もね。一緒にいられたらいいな」

−お互いの大好きなところは

永瀬「メークを絶対に先にやってくれる。僕は後がいいので。お互いがちょうどよく思考が逆なので小さいところのストレスがない。考え方が違うけど、大好きなところですね」

高橋「考え方が違うだけじゃなくて、そこを大好きでいてくれてることですね。心地いいですね。本当に南国とかに旅行しているような感覚。まとっている空気がカラっとしているんですよ。ジメジメしている人ではないので横にいてすごい気持ちいい」