第2次高市内閣を発足させた高市総理は会見で、来年度予算について、「年度内の成立を目指す」と訴えました。

高市総理

「本日より『高市内閣2.0』の始動です。『高市内閣2.0』は挑戦し続けます」

高市総理は「既に全速力で政策実現に邁進してくれている」として、全ての閣僚を再任しました。

衆議院の解散により、国会での来年度予算案の審議入りが遅れることとなりましたが、高市総理は来年度予算の年度内成立に意欲を示しました。

高市総理

「令和8年度予算と、今年度末までに成立が必要な法案の年度内成立を目指してまいりたい。国民の皆様の生活に影響を生じさせないようにしてまいるつもりでございます」

また、“安全保障政策の抜本強化など、国論を二分するような政策も推進する”との考えを述べたうえで、「政策実現に前向きな野党に協力をお願いしながら最善な結論が得られるよう努める」と意欲を示しました。このほか、▼憲法改正や▼皇室典範の改正、▼議員定数の削減などにも挑戦し続けるとしています。

飲食料品の消費税を2年間ゼロにすることについては、「改革の本丸である給付付き税額控除実施までの繋ぎと位置づけ、同時並行で議論する」としたうえで、賛同する野党と共に「国民会議」で夏前に中間取りまとめをおこない、必要な税制改正法案の早期提出を目指すとしています。