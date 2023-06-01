RIIZE、客席からの登場にファン驚き ショウタロウが東京ドーム公演へ意気込み【All of You】
【モデルプレス＝2026/02/19】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が2月18日、都内にてニューシングル「All of You」のリリースを記念したショーケースを開催した。
2月18日にRIIZE The 2nd Japan Single「All of You」をリリース。今回はCD予約者の中から抽選で700人のファンを招待し、ショーケースの様子はユニバーサルミュージックYouTubeチャンネルにて生配信された。
ショーケースでは、「Flashlight」「Same Key」「Lucky」「All of You」の4曲とトークを披露。ミュージックビデオと同様にスノーボードをイメージした可愛らしいセットを前にファンの期待が高まる会場。「Flashlight」を歌いながら通路を通ってメインステージに戻るというサプライズ演出で、早速会場を盛り上げながらショーケースが幕を開けた。
日本のスキー場で撮影したというミュージックビデオの裏話についてもトーク。ソヒがボールの中に入って転がされるシーンもあったが、これについてソヒは「もともとはメンバーに押してもらう予定だったんですが誰かが蹴ってたんです！」と暴露。匿名で挙手することとなったが、アントンとソンチャンがこっそり手を挙げ「めっちゃ痛かった！」と可愛らしく責めたが、ソンチャンは「サッカーがやりたかった（笑）」とおちゃめに明かしていた。
事前に募集した観客からの質問に回答する場面では、21日から3日間開催される東京ドーム公演のドレスコードについて質問があり、今回のシングルの衣装にかけたカラーで合わせることを提案。最後にはショウタロウが「こうして僕達の『All of You』の発売を記念してみなさんとお会いできて嬉しく思います。もうすぐついに、ついに東京ドームの公演があるので楽しみに頑張っていきたいと思います！よろしくお願いします」と念願のドーム公演に意気込み、「All of You」を歌い上げてショーケースを締めくくっていた。（modelpress編集部）
◆RIIZE、客席登場に観客驚き
