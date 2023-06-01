King ＆ Prince、取材中にまさかの確認「ちゃんとお揃いなので」高橋海人は推し活開始？【囲み取材全文・前編／STARRING東京ドーム】
【モデルプレス＝2026/02/19】King ＆ Princeが2月18日、4大ドームツアー「King & Prince STARRING DOME TOUR 2026」東京ドーム公演を開催。公演前に囲み取材に応じ、ライブの見どころや新曲について語った。【全文前編／※セットリスト・演出のネタバレあり】
【写真】キンプリ永瀬、広瀬すずと3度のキス
映画をテーマにした7thアルバム「STARRING」を引っさげた「King & Prince STARRING DOME TOUR 2026」は、1月にみずほPayPayドーム福岡で幕を開け、京セラドーム大阪、東京ドーム、バンテリンドームナゴヤを回る4大ドームツアー。2月18日の東京ドーム公演には5万5千人のTiara（ファンの総称）が集結し、4都市8公演での総動員数は36万人を予定している。
― はじめにお二人からご挨拶をお願いします。
永瀬廉：今日はみなさまお忙しい中、足を運んでくださいまして本当にありがとうございます。King ＆ Princeがこの体制になって初めての4大ドームということで、みなさんの力をお借りして、「こういうことをやってるよ」だったり、我々のことをたくさん知ってもらえるようなお話をできたらなと思いますので、短い間ではございますがよろしくお願いいたします。
高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）：みなさんお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。高橋海人です。前回「Re:ERA」（6thアルバム）のツアーでドーム公演をやらせていただいて、今回は4大ドームツアーという形で2人で立たせていただきます。2人体制になってからも、一歩一歩、本当に地に足を…（言葉を思い出せず悩む）。
永瀬：（小声で）つけて。
高橋：地に足をつけて一歩一歩頑張ってきた結果かなと思います。このライブにもう2人の全勢力をかけていきたいと思ってますので、少しでも楽しんでいただけるようにいろいろ話せたらと思います。よろしくお願いします。
― まずは昨年に引き続き2人で東京ドームに帰ってきた今の心境や、さらにパワーアップした4大ドームツアーの意気込みなどをお聞かせください。
永瀬：昨年は3大ドームでやらせていただいて、今年は4大ということで、海人とも話して、前回とはまた違ったドームの使い方をしたり、演出も去年とは全く違ったものになればいいなと思っていました。「STARRING」というアルバムで一緒に頑張って、いろいろ選ばせてもらったり作ってもらったり、話し合って、強い曲たちは本当にバランス良く入れられたなと感じていますし、今年もみなさんが楽しんで、そして我々も楽しめるようなライブになったなと思っております。本当になんて言うんだろうな…ずっとずっとワクワクしていますね。ライブ期間中はみなさんと一緒にそのワクワクをともに爆発させられて、熱狂的なライブになればいいなと思います。寒いので。
高橋：冬ですしね。
永瀬：（寒さを）吹き飛ばすようなね。
― 高橋さんはいかがですか？
高橋：廉も言った通り、前回3大ドームやらせていただいたときに「2人でもドームを掌握できるんだ」という一気に不安から自信に変わった経験があって、今回はもう一切不安なく、どんどん自分たちから出てくるアイデアを信じて、King ＆ Princeらしい、ポップで少し可愛さとかもある、いろいろなスパイスが効いたライブ作りができたかなと思っています。大阪、福岡ともう2都市やってきましたけど、どちらもすごいファンのみなさまと熱狂することができたかなと思います。
今回東京ではみなさま含め、お仕事でご一緒させていただいた方とかも来てくださるので、みんなに“大きくなったよ”というところも見ていただきたいなと思いますし、やっぱり東京ドームは自分たちも普段からよく見る場所で思い出があるので、一段とぶちかましていきたいなと思います。
― アルバムリード曲の「Theater」はSNSで大バズリ中です。また海外でも支持されている1曲になっていますが、実際にツアーでファンのみなさんの前でパフォーマンスしてみて、お二人が感じた反響を教えてください。
永瀬：SNS等でみなさんがすごくいろいろなところで広げてくれて、いろいろな方が真似してくれたり、「この曲いいね」って言ってくださっているのを知っていて、それはファンの方たちも気付いてくれているので、逆にちょっとプレッシャーやったね（笑）。
高橋：そうだね。
永瀬：初めてライブで生でやる、その1公演目とか、「ファンの人はどんな感覚なんだろう」と想像しながら。（公演が始まってから）「いつやるんだろう」という空気感をちょっと感じてはいたので、最初の曲が始まったときとか、ちょっと謎の気合い入ったよね。
高橋：自分たちの中でも「いくぞいくぞ…！」みたいな雰囲気あったよね（笑）。
永瀬：そうそうそう。勝手にハードル上げちゃってたよね、自分たちでも（笑）。
高橋：でも披露していると、ファンのみんなが（高橋の特徴的な振りを真似して）肩を一緒に上げてくれたりして、「すごい、5万人ぐらいで肩あげるとこうやって見えるんだ…！」みたいな（笑）。その景色とかもちょっと面白くて、やっぱ素敵な曲に出会ったなと思いました。もっともっと肩を上げ下げする人口を増やしていきたいなって思ってますね〜。
（会場笑い）
永瀬：「Theater」はQSC（Quiet Session Club）バージョンとか、テレビでも本当にいろいろなバージョンをやらさせてもらっているので、違った見え方の「Theater」をいっぱいファンの方々以外にも届けることができたのかなと思います。そこもありがたい機会をたくさんいただいたなと思いますね。
― 「希望の丘」の「頂きます」を受けたときのお気持ちもお聞かせください。
永瀬：頂かれたときってことですか？我々「希望の丘」においていろいろな種類を差し上げてるから、エナジーだったりボルテージだったり…だからなんか本当「希望の丘」終わった後は俺らに何も残ってないもんね。
高橋：全部差し上げてるから。
永瀬：全部差し上げちゃってるんで、エナジーとかバイタリティーとかね。もう何にも残ってないんで（笑）。
高橋：空っぽの状態になります。
永瀬：そう、あの曲で1番持ってかれるよね（笑）。
高橋：でも本当にTiaraのみんなも「それをやりに来たんか！」っていうぐらい揃ってます。
永瀬：はい。ちゃんと首まで下げてくれている人とか本当にいるので、やっぱり「これがライブの一体感か」と感じられるような楽曲ですね。
高橋：改めて言いますけど、これやってるときみんな俺らのこと見てないですから（笑）。下向いてる。それをライブでやってくれるのはすごい楽しいしありがたいなという感じですね。
― 今回はお二人で一からコンセプトを考えられたということですが、それはどんな時間になりましたか？楽しかった、すごく深くいろいろ考えた、ちょっとバチバチしたなど…。
高橋：全部あるかもしれないですね。もちろん楽しくやれているのはあるんですけど、バチバチっていうところでは、お互い意見がぶつかるとかは全くなくて、熱量がどんどんどんどん高くなって、熱量が高い方に乗っかっていくみたいな感じなので。作品の熱が強まっているみたいなところもちゃんとできたかなと思いますし、楽しく、超クリエイティブしやすい環境にいられているなと思いながらやっていました。
永瀬：「やっぱここはもっとこうした方がいいんじゃない？」「いや、でもこうだから」という、ちゃんと話し合いできている。一方的にどっちかだけが決めて…みたいなことは今までも絶対ないので、そこがやっぱ良い関係性を築けている証拠でもあるなと思います。そういう意味では楽しくやっていますね。
― 今回のライブでお二人が「どうしてもここを見てほしい！」というポイントを教えてください。
永瀬：最初に15メートルのタワーに乗っているところ。それこそ去年はそういうのにはあまり乗らずだったんですけど、今回は「ドームでやらせてもらうから、ドームといえば何か巨大なものに乗りたい」というのを採用していただいて、15メートル級のタワーに乗せてもらっているので、ドームならではのセットの迫力を見てほしいです。
やっぱちょっとテーマパークとか行って大きいもの見るとテンション上がったりするじゃないですか。「うわ！すげえ！遊びに来た」みたいな感覚。そういうある種ちょっと童心に戻るというか、シンプルに大きさで圧倒されるような、僕はそういう感覚になったので、それを見てくださるファンの方々にも圧倒されてほしいですね。本当に綺麗に照明とか装飾もつけてもらっているので、そう思ってもらえるんじゃないかなと感じています。
高橋：僕は演出でいうと、「Theater」のMVの中で手のキャラクターが出てくるんですけど、本番が始まる前からその子が客席を温めるためにミニアニメみたいなものをやっていて。自分たちが出てくる前からもうステージが始まっているというのは、今回作り込んでいてすごく楽しかったポイントなので、早く来たTiaraのみんなも楽しませられてるかなと思います。
あと、これ実は同じ場面の衣装なんですよ（取材時に着用している衣装を指しながら）。全然違うじゃないですか。これも2人の強みだなって思っていて。揃えるところはもちろんあるんですけど、それぞれ自分が一番テンション上がる服を着て出ようぜって言ったら、ここまでバラバラに…（笑）。でも、それぞれの個性があって、個人個人でもいろいろなお仕事させてもらって、King ＆ Princeにガッと集まった時に個がぶつかり合う強さみたいなのが、衣装の違いでも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
― その衣装のデザインもそれぞれ担当された？
永瀬＆高橋：そうですね。
永瀬：個々で着たいものを話し合って、揃えるところもそれはそれで話し合って。
― 今着ていらっしゃる衣装で、2人で一部分だけ合わせていたりするポイントはありますか？
永瀬：でもあれじゃない？ちょっと下着…下着黒でしょ？黒だよね？
高橋：ちょっと待って…（ステージ後方に移動し、後ろ向きで自身の下着をチェック）。うん。
（会場笑い）
永瀬：俺も黒なんで。中のものはちゃんとお揃いなので。
高橋：ワンポイントで。
永瀬：ワンポイントで（笑）。差し色でね。
― 先日“台湾版紅白”とも言われる「2026超級巨星紅白藝能大賞」への出演も大きな話題になりましたが、お二人揃って海外でみなさんの前でパフォーマンスするのは初と伺いました。どんな気持ちで挑んだか、また現地でどんな思い出を作ったのかぜひ教えてください。
永瀬：去年はVTRで出演させていただいていたんですが、今年は「ぜひ現地に」ということでお邪魔させていただいて。ネットでいろいろなスターの方々の空港での写真を見てきたんですけど、ついにKing ＆ Princeも…というか。空港であんなに写真撮られて、待ってくださってるファンの方々の数もやっぱり日本とは全然違ったり。海外ならではの文化というか、応援スタイルの違いというものを感じられました。それから普段ファンの方が持っているのはうちわとかやけど、台湾紅白の会場はネオンライトみたいな…。
高橋：そうだね。電光掲示板みたいな。
永瀬：文字が書いてあって、そういうのも応援の仕方の違いなんだと思って、新鮮に楽しませていただきましたね。
― 高橋さんはいかがでしたか？
高橋：もちろんこれまでの自分たちのライブで、台湾含め海外のティアラのみなさんがうちわを持って応援してくださることは知っていて、何人も見かけて、「自分たちから会いに行ける機会があったらいいな」とずっと夢見ていたので、それが叶って嬉しいなと思いました。あと空港から会場まで本当にたくさんの方々が応援してくれているんだとわかってめちゃくちゃ嬉しかったし、改めて自信にも繋がりましたね。
― 3月25日にリリースされる18枚目のシングル「Waltz for Lily」は永瀬さんがW主演を務める映画「鬼の花嫁」の主題歌になっています。改めてどのような楽曲か教えてください。
永瀬：この曲は運命の人との出会いを描いた曲で、「鬼の花嫁」に寄り添ってくださって、ちょっと和のテイストが入っていたり。表題としては初めてワルツというジャンルの曲をやらさせていただいたんですけど、本当に歌詞の言葉もそうですし、節々をよく聞くと「この音めっちゃ綺麗やな」みたいなポイントがたんまり詰め込まれていて。だけど歌詞の内容もそんなかけ離れてない、自分と置き換えられるような感じというか。本当に運命や日本語の綺麗さをすごく堪能してもらえるような曲かなと思います。
― 高橋さんはどのように感じられていますか？
高橋：この曲は実はうちの永瀬廉っていうものがですね…「鬼の花嫁」っていう映画で主演をやるんですけど、その主題歌になっております（決め顔）！
永瀬：（すでに）ここまで言ったね。
高橋：言いましたか。
永瀬：ここまで全部言ってくださってるから。
永瀬：でも廉からの気合いもすごく感じていて、最初に「Waltz for Lily」の曲をいただいたときに、「もっとこういうニュアンスが欲しい」とか「もっとこうしたい、ああしたい」みたいなアレンジを廉がすごい引っ張っていってくれて「頼もしいな」と思ったのと同時に、この映画でこの楽曲がかかるのがすごい待ち遠しくて、早く公開してほしいなと思いますね。だから、推し活みたいな感覚で自分も劇場に行けたらなと思います！僕まだ映画観れてないんですけど、映画に寄り添って作った曲なので、絶対にバチバチに合っているかなと思います。っていうのを確かめたい！楽しみですね。
★後編に続く！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬、広瀬すずと3度のキス
◆King & Prince STARRING DOME TOUR 2026
映画をテーマにした7thアルバム「STARRING」を引っさげた「King & Prince STARRING DOME TOUR 2026」は、1月にみずほPayPayドーム福岡で幕を開け、京セラドーム大阪、東京ドーム、バンテリンドームナゴヤを回る4大ドームツアー。2月18日の東京ドーム公演には5万5千人のTiara（ファンの総称）が集結し、4都市8公演での総動員数は36万人を予定している。
◆King ＆ Prince、4大ドームツアーは寒さを吹き飛ばすような熱狂ライブに
― はじめにお二人からご挨拶をお願いします。
永瀬廉：今日はみなさまお忙しい中、足を運んでくださいまして本当にありがとうございます。King ＆ Princeがこの体制になって初めての4大ドームということで、みなさんの力をお借りして、「こういうことをやってるよ」だったり、我々のことをたくさん知ってもらえるようなお話をできたらなと思いますので、短い間ではございますがよろしくお願いいたします。
高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）：みなさんお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。高橋海人です。前回「Re:ERA」（6thアルバム）のツアーでドーム公演をやらせていただいて、今回は4大ドームツアーという形で2人で立たせていただきます。2人体制になってからも、一歩一歩、本当に地に足を…（言葉を思い出せず悩む）。
永瀬：（小声で）つけて。
高橋：地に足をつけて一歩一歩頑張ってきた結果かなと思います。このライブにもう2人の全勢力をかけていきたいと思ってますので、少しでも楽しんでいただけるようにいろいろ話せたらと思います。よろしくお願いします。
― まずは昨年に引き続き2人で東京ドームに帰ってきた今の心境や、さらにパワーアップした4大ドームツアーの意気込みなどをお聞かせください。
永瀬：昨年は3大ドームでやらせていただいて、今年は4大ということで、海人とも話して、前回とはまた違ったドームの使い方をしたり、演出も去年とは全く違ったものになればいいなと思っていました。「STARRING」というアルバムで一緒に頑張って、いろいろ選ばせてもらったり作ってもらったり、話し合って、強い曲たちは本当にバランス良く入れられたなと感じていますし、今年もみなさんが楽しんで、そして我々も楽しめるようなライブになったなと思っております。本当になんて言うんだろうな…ずっとずっとワクワクしていますね。ライブ期間中はみなさんと一緒にそのワクワクをともに爆発させられて、熱狂的なライブになればいいなと思います。寒いので。
高橋：冬ですしね。
永瀬：（寒さを）吹き飛ばすようなね。
― 高橋さんはいかがですか？
高橋：廉も言った通り、前回3大ドームやらせていただいたときに「2人でもドームを掌握できるんだ」という一気に不安から自信に変わった経験があって、今回はもう一切不安なく、どんどん自分たちから出てくるアイデアを信じて、King ＆ Princeらしい、ポップで少し可愛さとかもある、いろいろなスパイスが効いたライブ作りができたかなと思っています。大阪、福岡ともう2都市やってきましたけど、どちらもすごいファンのみなさまと熱狂することができたかなと思います。
今回東京ではみなさま含め、お仕事でご一緒させていただいた方とかも来てくださるので、みんなに“大きくなったよ”というところも見ていただきたいなと思いますし、やっぱり東京ドームは自分たちも普段からよく見る場所で思い出があるので、一段とぶちかましていきたいなと思います。
◆ドーム全体で高橋海人の“肩上げ”「もっと肩を上げ下げする人口を増やしていきたい」
― アルバムリード曲の「Theater」はSNSで大バズリ中です。また海外でも支持されている1曲になっていますが、実際にツアーでファンのみなさんの前でパフォーマンスしてみて、お二人が感じた反響を教えてください。
永瀬：SNS等でみなさんがすごくいろいろなところで広げてくれて、いろいろな方が真似してくれたり、「この曲いいね」って言ってくださっているのを知っていて、それはファンの方たちも気付いてくれているので、逆にちょっとプレッシャーやったね（笑）。
高橋：そうだね。
永瀬：初めてライブで生でやる、その1公演目とか、「ファンの人はどんな感覚なんだろう」と想像しながら。（公演が始まってから）「いつやるんだろう」という空気感をちょっと感じてはいたので、最初の曲が始まったときとか、ちょっと謎の気合い入ったよね。
高橋：自分たちの中でも「いくぞいくぞ…！」みたいな雰囲気あったよね（笑）。
永瀬：そうそうそう。勝手にハードル上げちゃってたよね、自分たちでも（笑）。
高橋：でも披露していると、ファンのみんなが（高橋の特徴的な振りを真似して）肩を一緒に上げてくれたりして、「すごい、5万人ぐらいで肩あげるとこうやって見えるんだ…！」みたいな（笑）。その景色とかもちょっと面白くて、やっぱ素敵な曲に出会ったなと思いました。もっともっと肩を上げ下げする人口を増やしていきたいなって思ってますね〜。
（会場笑い）
永瀬：「Theater」はQSC（Quiet Session Club）バージョンとか、テレビでも本当にいろいろなバージョンをやらさせてもらっているので、違った見え方の「Theater」をいっぱいファンの方々以外にも届けることができたのかなと思います。そこもありがたい機会をたくさんいただいたなと思いますね。
◆話題の「希望の丘」C＆R
― 「希望の丘」の「頂きます」を受けたときのお気持ちもお聞かせください。
永瀬：頂かれたときってことですか？我々「希望の丘」においていろいろな種類を差し上げてるから、エナジーだったりボルテージだったり…だからなんか本当「希望の丘」終わった後は俺らに何も残ってないもんね。
高橋：全部差し上げてるから。
永瀬：全部差し上げちゃってるんで、エナジーとかバイタリティーとかね。もう何にも残ってないんで（笑）。
高橋：空っぽの状態になります。
永瀬：そう、あの曲で1番持ってかれるよね（笑）。
高橋：でも本当にTiaraのみんなも「それをやりに来たんか！」っていうぐらい揃ってます。
永瀬：はい。ちゃんと首まで下げてくれている人とか本当にいるので、やっぱり「これがライブの一体感か」と感じられるような楽曲ですね。
高橋：改めて言いますけど、これやってるときみんな俺らのこと見てないですから（笑）。下向いてる。それをライブでやってくれるのはすごい楽しいしありがたいなという感じですね。
◆永瀬廉＆高橋海人、下着揃えて挑む？
― 今回はお二人で一からコンセプトを考えられたということですが、それはどんな時間になりましたか？楽しかった、すごく深くいろいろ考えた、ちょっとバチバチしたなど…。
高橋：全部あるかもしれないですね。もちろん楽しくやれているのはあるんですけど、バチバチっていうところでは、お互い意見がぶつかるとかは全くなくて、熱量がどんどんどんどん高くなって、熱量が高い方に乗っかっていくみたいな感じなので。作品の熱が強まっているみたいなところもちゃんとできたかなと思いますし、楽しく、超クリエイティブしやすい環境にいられているなと思いながらやっていました。
永瀬：「やっぱここはもっとこうした方がいいんじゃない？」「いや、でもこうだから」という、ちゃんと話し合いできている。一方的にどっちかだけが決めて…みたいなことは今までも絶対ないので、そこがやっぱ良い関係性を築けている証拠でもあるなと思います。そういう意味では楽しくやっていますね。
― 今回のライブでお二人が「どうしてもここを見てほしい！」というポイントを教えてください。
永瀬：最初に15メートルのタワーに乗っているところ。それこそ去年はそういうのにはあまり乗らずだったんですけど、今回は「ドームでやらせてもらうから、ドームといえば何か巨大なものに乗りたい」というのを採用していただいて、15メートル級のタワーに乗せてもらっているので、ドームならではのセットの迫力を見てほしいです。
やっぱちょっとテーマパークとか行って大きいもの見るとテンション上がったりするじゃないですか。「うわ！すげえ！遊びに来た」みたいな感覚。そういうある種ちょっと童心に戻るというか、シンプルに大きさで圧倒されるような、僕はそういう感覚になったので、それを見てくださるファンの方々にも圧倒されてほしいですね。本当に綺麗に照明とか装飾もつけてもらっているので、そう思ってもらえるんじゃないかなと感じています。
高橋：僕は演出でいうと、「Theater」のMVの中で手のキャラクターが出てくるんですけど、本番が始まる前からその子が客席を温めるためにミニアニメみたいなものをやっていて。自分たちが出てくる前からもうステージが始まっているというのは、今回作り込んでいてすごく楽しかったポイントなので、早く来たTiaraのみんなも楽しませられてるかなと思います。
あと、これ実は同じ場面の衣装なんですよ（取材時に着用している衣装を指しながら）。全然違うじゃないですか。これも2人の強みだなって思っていて。揃えるところはもちろんあるんですけど、それぞれ自分が一番テンション上がる服を着て出ようぜって言ったら、ここまでバラバラに…（笑）。でも、それぞれの個性があって、個人個人でもいろいろなお仕事させてもらって、King ＆ Princeにガッと集まった時に個がぶつかり合う強さみたいなのが、衣装の違いでも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
― その衣装のデザインもそれぞれ担当された？
永瀬＆高橋：そうですね。
永瀬：個々で着たいものを話し合って、揃えるところもそれはそれで話し合って。
― 今着ていらっしゃる衣装で、2人で一部分だけ合わせていたりするポイントはありますか？
永瀬：でもあれじゃない？ちょっと下着…下着黒でしょ？黒だよね？
高橋：ちょっと待って…（ステージ後方に移動し、後ろ向きで自身の下着をチェック）。うん。
（会場笑い）
永瀬：俺も黒なんで。中のものはちゃんとお揃いなので。
高橋：ワンポイントで。
永瀬：ワンポイントで（笑）。差し色でね。
◆King ＆ Prince、台湾で新鮮体験
― 先日“台湾版紅白”とも言われる「2026超級巨星紅白藝能大賞」への出演も大きな話題になりましたが、お二人揃って海外でみなさんの前でパフォーマンスするのは初と伺いました。どんな気持ちで挑んだか、また現地でどんな思い出を作ったのかぜひ教えてください。
永瀬：去年はVTRで出演させていただいていたんですが、今年は「ぜひ現地に」ということでお邪魔させていただいて。ネットでいろいろなスターの方々の空港での写真を見てきたんですけど、ついにKing ＆ Princeも…というか。空港であんなに写真撮られて、待ってくださってるファンの方々の数もやっぱり日本とは全然違ったり。海外ならではの文化というか、応援スタイルの違いというものを感じられました。それから普段ファンの方が持っているのはうちわとかやけど、台湾紅白の会場はネオンライトみたいな…。
高橋：そうだね。電光掲示板みたいな。
永瀬：文字が書いてあって、そういうのも応援の仕方の違いなんだと思って、新鮮に楽しませていただきましたね。
― 高橋さんはいかがでしたか？
高橋：もちろんこれまでの自分たちのライブで、台湾含め海外のティアラのみなさんがうちわを持って応援してくださることは知っていて、何人も見かけて、「自分たちから会いに行ける機会があったらいいな」とずっと夢見ていたので、それが叶って嬉しいなと思いました。あと空港から会場まで本当にたくさんの方々が応援してくれているんだとわかってめちゃくちゃ嬉しかったし、改めて自信にも繋がりましたね。
◆高橋海人、永瀬廉の推し活開始？
― 3月25日にリリースされる18枚目のシングル「Waltz for Lily」は永瀬さんがW主演を務める映画「鬼の花嫁」の主題歌になっています。改めてどのような楽曲か教えてください。
永瀬：この曲は運命の人との出会いを描いた曲で、「鬼の花嫁」に寄り添ってくださって、ちょっと和のテイストが入っていたり。表題としては初めてワルツというジャンルの曲をやらさせていただいたんですけど、本当に歌詞の言葉もそうですし、節々をよく聞くと「この音めっちゃ綺麗やな」みたいなポイントがたんまり詰め込まれていて。だけど歌詞の内容もそんなかけ離れてない、自分と置き換えられるような感じというか。本当に運命や日本語の綺麗さをすごく堪能してもらえるような曲かなと思います。
― 高橋さんはどのように感じられていますか？
高橋：この曲は実はうちの永瀬廉っていうものがですね…「鬼の花嫁」っていう映画で主演をやるんですけど、その主題歌になっております（決め顔）！
永瀬：（すでに）ここまで言ったね。
高橋：言いましたか。
永瀬：ここまで全部言ってくださってるから。
永瀬：でも廉からの気合いもすごく感じていて、最初に「Waltz for Lily」の曲をいただいたときに、「もっとこういうニュアンスが欲しい」とか「もっとこうしたい、ああしたい」みたいなアレンジを廉がすごい引っ張っていってくれて「頼もしいな」と思ったのと同時に、この映画でこの楽曲がかかるのがすごい待ち遠しくて、早く公開してほしいなと思いますね。だから、推し活みたいな感覚で自分も劇場に行けたらなと思います！僕まだ映画観れてないんですけど、映画に寄り添って作った曲なので、絶対にバチバチに合っているかなと思います。っていうのを確かめたい！楽しみですね。
★後編に続く！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】