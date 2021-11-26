◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング１次リーグ（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、準決勝進出を逃した世界ランキング５位の日本は、同６位の英国と対戦。イタリア戦で初めて出場した小林未奈はリザーブに戻り、再び小谷優奈が２人目に投げるセカンドとなった。日本は第３エンド（Ｅ）を終わって、０−４とリードを許した。

第１Ｅは、英国が有利な後攻スタートだったが、両チームともに得点が入らないブランクエンド。０−０で、後攻は英国のまま第２Ｅに入った。日本は後手に回り、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が最終投でガードに当てるミス。さえぎるストーン（石）がなくなり、３失点した。第３Ｅは、日本に有利な後攻が移った。しかし、１点を取らされる形となり、吉村が中心に止める最終投になったが、短くなり、逆に１点を奪われた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。