『ラブライブ！サンシャイン!!』発9人組スクールアイドル・AqoursがBDランキング1位、2位独占【オリコンランキング】
テレビアニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場する9人組スクールアイドルグループ・Aqours（アクア）の映像作品が、2月19日発表の最新「オリコン週間Blu-ray Discランキング」（以下BD）で、1位・2位を独占した。
【動画】3ヶ月密着！結成から10年…Aqours、ドキュメンタリー映像
1位には、2025年6月21日、22日に埼玉・ベルーナドームで開催された同名声優グループによるワンマンライブを収録した『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! 〜永久stage〜 Blu-ray Memorial BOX』が初登場。初週売上1.1万枚を記録し、音楽作品のDVDとBDを合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」でも1位を獲得した。
2位には、2015年6月30日の結成から10年間を駆け抜けたキャスト9人の歩みを、当時の映像とフィナーレライブまでの3ヶ月間の密着取材を通して描いたドキュメンタリー映画『Aqours Documentary』がランクイン。初週売上は0.6万枚となった。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日）＞
【動画】3ヶ月密着！結成から10年…Aqours、ドキュメンタリー映像
1位には、2025年6月21日、22日に埼玉・ベルーナドームで開催された同名声優グループによるワンマンライブを収録した『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! 〜永久stage〜 Blu-ray Memorial BOX』が初登場。初週売上1.1万枚を記録し、音楽作品のDVDとBDを合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」でも1位を獲得した。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日）＞
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優