浜崎あゆみ、DVDランキング1位 女性ソロ歴代1位記録を自己更新【オリコンランキング】
浜崎あゆみの音楽映像作品『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A 〜I am ayu〜』が、2月19日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」において、初週売上0.3万枚で、3年6ヶ月ぶり自身通算10作目の1位を獲得。女性ソロアーティスト歴代1位記録を持つ「DVD通算1位獲得作品数」【※】を自己更新した。
【写真】「可愛すぎる」「癒しだー」愛犬のグミちゃん＆ミルクくん
本作は、2024年12月31日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された同名ライブの映像化作品。同年11月よりスタートした、16年ぶりのアジアツアーと同じサブタイトル「I am ayu」を冠し、代表曲から近年の楽曲までを織り交ぜたステージが収められている。
【※】「DVD通算1位獲得作品数」女性ソロアーティストTOP3／1位：浜崎あゆみ（10作）、2位：宇多田ヒカル、倖田來未、安室奈美恵さん（８作）※達成順
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日）＞
