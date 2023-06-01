King ＆ Prince、50TA提供「希望の丘」ティアラの一体感に感激「俺らのこと観てない」
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が18日、4大ドームツアー『King & Prince STARRING DOME TOUR 2026』東京ドーム公演前の囲み取材に参加した。
【ライブ写真】おそろいのポーズがかわいいKing & Prince
昨年発売した7枚目となるアルバム『STARRING』を引っ提げて実施。今年1月のみずほPayPayドーム福岡公演で幕を開け、大阪、東京、名古屋をまわる。映画をテーマにしたアルバムの世界観をさらに大きく広げた、エンターテインメントショーになっている。東京ドームは2日間で11万人動員予定で、4都市8公演で総動員数は36万人を記録する予定。
リード曲「Theater」は、高橋の冒頭のキャッチーな振り付けも相まって、海外でも話題になるほど大バズリ中。SNS総再生回数は2億回となっている。永瀬は生披露に「逆にプレッシャー。（ファンの）「いつやるんだろう？」という空気感も感じていたので、自分たちのなかでも気合入ったよね。勝手にハードルあげちゃってた」と振り返る。
高橋も「自分たちのなかでもいくぞ、いくぞってあったよね（笑）。ファンのみんなが一緒に肩を上げてくれたり…5万人くらいで肩を上げるとこうなるんだって、その景色も面白くてすてきな曲と出会ったな、と。もっと肩を上げ下げする人口を増やしたい」と意気込む。
さらにライブのなかでは、50TA（狩野英孝）が楽曲提供したことで注目の「希望の丘」も披露。永瀬は「いろんな種類を差し上げてる。エナジーやボルテージ…終わった後は、俺らになにも残ってない。全部を差し上げちゃってるから」と苦笑。高橋も「空っぽの状態になる」といい、「ティアラ（ファンの愛称）のみんなも“それをやりにきたのか”ってくらいそろってます」と一体感に歓喜した。
ティアラが手を伸ばしてキンプリが“差し上げた”ものを“いただきます”をする振り付けも見どころとなっているが「首まで下げてくれたり。これがライブの一体感かって感じられる楽曲で気持ち良いです」とする永瀬に、高橋は「こうやって（「いただきます」の振り付けをしている）とき、ファンの方は俺らのこと観てないですからね。それをライブでやってくれるのはありがたいですし、うれしいです」と笑顔をみせた。
現体制初の4大ドームツアーとなる今回、永瀬は「今年もみなさん、そして我々も楽しめるライブになれば。ずっとワクワクしています。みなさんとそのワクワクを爆発する熱狂的なライブになるといいな」と胸を踊らせる。高橋も「昨年、2人でもドームを掌握できるんだと一気に不安から自信に変わった」と胸を張り「お仕事でも一緒させていただいた方もいらっしゃるので、大きくなったよというところを観てもらいたい。東京ドームは思い入れもあるので、一段とぶちかましていきたい」と並々ならぬ気合を入れていた。
