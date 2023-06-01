マクドナルド『トクニナルド』、100円日替わりクーポン“公式アプリ”にて配布 2・23よりナゲット＆ポテトS＆アップルパイほか
日本マクドナルドは23日から7日間限定で、マクドナルド公式アプリにて「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテト Sサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」など人気の商品を100円で楽しめるクーポンを、日替わりで配信する。
【画像】『トクニナルド』100円クーポン配布商品＆スケジュール
人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンの2026年第1弾。同店の公式アプリを利用する2700万人に感謝の気持ちを込めて、公式アプリ限定で実施する。日替わりクーポンは毎日1人2枚の配信。1枚につき1回しか使用できない。1枚で購入できるのは1個まで。
同キャンペーンの新CM「トクニナルド「日替わりクーポン」篇 （15秒）」が20日より放映。俳優の堺雅人が「Mr. トクニナルド」となって登場する。
【画像】『トクニナルド』100円クーポン配布商品＆スケジュール
人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンの2026年第1弾。同店の公式アプリを利用する2700万人に感謝の気持ちを込めて、公式アプリ限定で実施する。日替わりクーポンは毎日1人2枚の配信。1枚につき1回しか使用できない。1枚で購入できるのは1個まで。
同キャンペーンの新CM「トクニナルド「日替わりクーポン」篇 （15秒）」が20日より放映。俳優の堺雅人が「Mr. トクニナルド」となって登場する。