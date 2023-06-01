RIIZE、“K-POP男性グループ最速”東京ドーム公演に気合十分「夢のステージ」 デビュー前の自分に声かけも
ボーイズグループ・RIIZEが18日、都内で2nd Japan Single『All of You』発売記念ショーケースを開催。今週末に控える東京ドーム公演への想いを語った。
【ライブ写真】BRIIZEを見渡して…楽しそうなRIIZE
イベントは「Flashlight」で開幕。1st Japan Single収録の「Same Key」「Lucky」を披露したほか、MVの裏話、BRIIZE（ファンネーム）の質問に答える企画も。最後には「All of You」もパフォーマンスした。
BRIIZEからは「東京ドーム公演が決まった今、デビュー前の自分に声をかけるとしたら？」という質問が寄せられた。ウォンビンは「君、夢をかなえたね！」とにっこり。「本当に僕にとっては夢のステージでしたので、東京ドームに立てることが信じられないし、すごくワクワクしているんです」と声を弾ませ、「BRIIZEのおかげ！ありがとう！」と日本語でも感謝の想いを伝えた。
最後にショウタロウは「発売を記念して、こうしてお会いできてうれしく思います。配信の方も楽しんでくださったと思います」とあいさつ。「ついに東京ドームの公演があるので、頑張っていきたいです」と誓った。
RIIZEは、ショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントンで構成されている。2023年に1stシングル「Get A Guitar」でデビューした。2nd Japan Single『All of You』は、2024年9月にリリースした日本デビュー曲「Lucky」ぶりの日本オリジナルシングルとなる。今月21日、22日、23日には、K-POP男性グループ最速の東京ドーム公演3Daysを控えている。
【セットリスト】
M1.「Flashlight」
トーク
M2.「Same Key」
M3.「Lucky」
トーク
M4.「All of You」
【ライブ写真】BRIIZEを見渡して…楽しそうなRIIZE
イベントは「Flashlight」で開幕。1st Japan Single収録の「Same Key」「Lucky」を披露したほか、MVの裏話、BRIIZE（ファンネーム）の質問に答える企画も。最後には「All of You」もパフォーマンスした。
最後にショウタロウは「発売を記念して、こうしてお会いできてうれしく思います。配信の方も楽しんでくださったと思います」とあいさつ。「ついに東京ドームの公演があるので、頑張っていきたいです」と誓った。
RIIZEは、ショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントンで構成されている。2023年に1stシングル「Get A Guitar」でデビューした。2nd Japan Single『All of You』は、2024年9月にリリースした日本デビュー曲「Lucky」ぶりの日本オリジナルシングルとなる。今月21日、22日、23日には、K-POP男性グループ最速の東京ドーム公演3Daysを控えている。
【セットリスト】
M1.「Flashlight」
トーク
M2.「Same Key」
M3.「Lucky」
トーク
M4.「All of You」