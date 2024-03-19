新潟アルビレックスBBは20日からアウェーで湘南との2連戦に挑む。18日は新潟県長岡市内のアオーレ長岡で実戦練習などを行った。1月に加入し、ここまで6試合連続で先発出場しているSFドミニク・モリソン（36）は、“クラッチシューター”として勝利に導くシュートを量産する。

チームメートからの愛称が「ドムさん」のモリソンだが、最近は「ミスターパーフェクト」とも呼ばれている。「そんなに呼ばないで」とはにかむが、それほど周囲からシュートの勝負強さを称賛されている。

前節の2戦目だった15日の埼玉戦は104―106でチームは敗れたが、3点シュートを3本決めて成功率も100％。1月に加入し、金沢、東京U、埼玉戦6試合全て先発出場。5試合で2桁得点をマークしている。6試合で107得点を叩き出し、アベレージは17・8点だ。

鵜沢潤監督も「シュートの確率がいいのは分かっていたし、フリースローもしっかり決めてくる」と信頼を寄せるモリソン。それでも本人は「自分が何本シュートを決めたかではなく、コート上でやることをやるだけ。勝つために、みんなとしっかりコミュニケーションを取ってもっとフットワーク良く戦いたい」と浮き足立つことなく冷静そのものだ。

ようやく異国での生活にも慣れてきた36歳は「まだ（来日した1月以降に）日本食とか食べていないけど、オムライスが好き」と目を輝かせる。「もう、18年は切っていない」という自慢のドレッドヘアをなびかせ、コートで暴れまくる。