米動画配信サービス会社「ネットフリックス」が18日、3月に国内独占放送を行う野球世界一を決める大会「WBC」に関する共同取材会を開いた。

2024年には視聴世帯が1000万を超え、日本での知名度も圧倒的な配信会社。その実績をさらに高めるために挑戦するのがWBCの独占放送だ。

米国や欧州ではスポーツ視聴の有料サービスは一般的。しかし、日本はまだスポーツ視聴の有料サービスについて、競技の熱狂的なファンが利用する段階で止まっている。国民全体が注目するような五輪やサッカーW杯などのスポーツイベントに限れば、地上波放送が一切なかった例は過去にない。そのため、WBCの配信会社独占放送は大事件で、野球ファンに限らず批判の声は大きい。

その声に少しでも応じるような形で、ネットフリックスも大胆な値引きを敢行する。19日からWBCの大会期間中となる来月18日まで、契約から1カ月間に限り月額料金を最大50％のディスカウントを決定した。最安プランは「広告つきスタンダードプラン」で初月のみ498円（翌月以降も契約継続の場合は890円）で販売する。また、大会期間中はスポンサー関連施設や選手の出身自治体など全国約150カ所でパブリックビューイングを開催することも発表。こちらはすべて無料で観戦可能だ。

それでも地上波で見られない状況を嘆くファンは多い。しかし現在、世界のスポーツ放映権料は高騰に次ぐ高騰を繰り返しており、WBCは前回大会と比較すると「5倍以上になっている」と話す放送関係者もいる。例えば、サッカーのプレミアリーグの世界での放映権料は1兆円を超え、NBAのレギュラーシーズン米国向けの放映権料が約7000億円、MLBは約6000億円とも言われている。

ネットフリックスが投じた一石は日本で受け入れられるのか。ただ、もはや国内のテレビ局がどうにかできる金額ではなくなっている海外人気スポーツの放映権料。今回のWBC独占放送は国内スポーツ視聴文化の岐路になる可能性が高い。