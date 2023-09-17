King＆Princeが18日、2人体制初の4大ドームツアーの東京ドーム公演初日を迎えた。アルバム「STARRING」を引っ提げてのツアーで、36万人を動員する。

SNS総再生回数約2億回の「Theater」など全32曲を歌唱。お笑い芸人の狩野英孝（43）扮する「50TA」提供の「希望の丘」ではキンプリが「差し上げます」と歌うと観客が両手を上げて「頂きます！」と反応するコールアンドレスポンスで一体に。永瀬廉(27)がダブル主演する映画「鬼の花嫁」の主題歌で、来月25日発売のシングル曲「Waltz for Lily」を観客の前で初披露した。

東京公演直前の15日には、23年5月に2人体制となってから1000日を迎えた。郄橋海人(26)は新体制での4大ドーム公演に「地に足を着けて一歩一歩頑張ってきた結果」と胸を張った。永瀬は「今が一番海人が好き」と笑顔。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組を「おめでとうございます」と祝福し「我々はれんかいペア。アイドル五輪で頭角を現してきているので、金メダルと世界新記録を」とアイドルの最高峰を目指していく。（糸賀 日向子）