Leina「うたたね」急上昇1位 ミラノ・コルティナ冬季五輪関連曲が2作ランクイン【オリコンランキング】
シンガー・ソングライターのLeina（レイナ）が2023年10月にリリースした楽曲「うたたね」が、2月19日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率170.9%を記録し、1位を獲得。
【動画】かっこいい！Leinaの“びしょ濡れ”パフォーマンスの様子
Leinaは、人の弱さや醜さ、美しさ儚さを描写し、聴く人全員を抱きしめるように歌う、20歳のシンガー・ソングライター。3日には、自身の公式YouTubeチャンネルにて韓国を含む全11公演を巡ったツアー『J-WAVE presents Leina Live Tour 2024-2025 “愛の産声、哀の鳴き声”』から『うたたね』の歌唱動画を公開した。
そのほか、同ランキングの4位には2008年1月にCDシングルがリリースされた青山テルマ feat. SoulJaのラブソング「そばにいるね」が上昇率35.8%でランクイン。6日に青山とSoulJaがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演し、本楽曲のリアレンジバージョンを歌唱した。
5位にback numberのNHKウインタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」、7位にMrs. GREEN APPLEのテレビ朝日系列 スポーツ応援ソング「アポロドロス」がランクイン。現在開催中のミラノ・コルティナオリンピックの放送に使用されている楽曲がTOP10に2作ランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日）＞
【動画】かっこいい！Leinaの“びしょ濡れ”パフォーマンスの様子
Leinaは、人の弱さや醜さ、美しさ儚さを描写し、聴く人全員を抱きしめるように歌う、20歳のシンガー・ソングライター。3日には、自身の公式YouTubeチャンネルにて韓国を含む全11公演を巡ったツアー『J-WAVE presents Leina Live Tour 2024-2025 “愛の産声、哀の鳴き声”』から『うたたね』の歌唱動画を公開した。
5位にback numberのNHKウインタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」、7位にMrs. GREEN APPLEのテレビ朝日系列 スポーツ応援ソング「アポロドロス」がランクイン。現在開催中のミラノ・コルティナオリンピックの放送に使用されている楽曲がTOP10に2作ランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日）＞