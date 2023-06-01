RIIZE、東京ドーム公演前にショーケース開催 日本オリジナル曲MV撮影秘話も【ライブレポート】
6人組ボーイズグループ・RIIZEが18日、都内で2nd Japan Single『All of You』発売記念ショーケースを開催。今週末に控える東京ドーム公演を前に、BRIIZE（ファンネーム）と特別な時間を過ごした。
【ライブ写真】BRIIZEを見渡して…楽しそうなRIIZE
開演前から期待感に包まれる中、メンバーは客席後方の扉からサプライズ登場。思いがけない演出に客席からは大歓声が沸き起こった。
1曲目は、温かみのあるシンセサイザーと幻想的なギターサウンドが印象的なポップナンバー「Flashlight」。メンバーは客席の間を進みながら、ほほ笑みかけ、手を振り、ハイタッチを交わしつつステージへ。ファンへのまっすぐな愛情と、より広い世界へ共に進んでいこうというメッセージを、繊細かつ力強いボーカルハーモニーに乗せて届けた。
パフォーマンス後のトークでは、MV撮影の裏話も披露。巨大ボールの中に入るシーンが話題のソヒは「元々はメンバーに押してもらう予定でしたが、誰かが足で蹴っていたんです」と告白。アントン、ショウタロウ、ソンチャンが“犯人”として名乗り出ると、ソンチャンは「サッカーがしたかったんです」とちゃめっ気たっぷりに明かし、ソヒから怒られ、会場を笑わせた。
続いては、1st Japan Single「Get A Guitar」収録曲を披露。「Same Key」ではイントロが鳴った瞬間に歓声が上がり、メンバーは感情を込めて丁寧に歌い上げる。「Lucky」では一転、キレのあるダンスパフォーマンスで会場のボルテージを一気に上昇させ、ハッピーオーラを全開に。客席との一体感がさらに高まっていく。
トークでは、目前に迫った東京ドーム公演についても言及。ウォンビンは「本当に僕にとっては夢のステージでしたので、東京ドームに立てることが信じられないし、すごくワクワクしているんです」と胸の内を明かし、期待に目を輝かせた。
企画コーナー中には、ソンチャンが勢い余って水をこぼしてしまうハプニングも。スタッフが駆け寄ると、すぐさま「すみません！」と謝罪し、自らも一緒に拭き取る姿を見せるなど、気遣いあふれる一面で会場を和ませた。
ラストを飾ったのは、パワフルなドラムビートを軸にエレクトロニックサウンドとビッグバンドの要素が融合したヒップホップナンバー「All of You」。迫力あるパフォーマンスで東京ドーム公演への勢いを感じさせ、ショウタロウが「東京ドームで会いましょう！」と力強く呼びかけると、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。
RIIZEは、ショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントンの6人で活動する。2023年に「Get A Guitar」でデビューを果たし、着実にステップアップを重ねてきた。2nd Japan Single「All of You」は、2024年9月リリースの日本デビュー曲「Lucky」以来となる日本オリジナルシングル。21日、22日、23日にはK-POP男性グループ最速となる東京ドーム3Days公演を控えており、その大舞台へ向けて弾みをつける一夜となった。
【セットリスト】
M1.「Flashlight」
トーク
M2.「Same Key」
M3.「Lucky」
トーク
M4.「All of You」
